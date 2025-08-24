اتحاد تطاوين يتعاقد مع اللاعب هارون العياري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aaed6e5d4ea6.42888222_hkeoplgijqmnf.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن اتحاد تطاوين عن تعزيز صفوفه باللاعب هارون العياري بعقد يمتد لموسم واحد.

ويشغل هارون العياري، صاحب الـ 29 عاما، خطة متوسط ميدان هجومي وسبق له اللعب لفائدة الأولمبي للنقل والترجي الجرجيسي وسكك الحديد الصفاقسي والملعب القابسي ونادي ساجر السعودي.

ويعد هذا الانتداب التاسع لاتحاد تطاوين في فترة الميركاتو الصيفي وذلك بعد التعاقد مع المهاجم حسن الشلي ومع لاعبي الرواق ريان القديري وشاهين الكوني والظهير الأيسر رمزي الرقيق والمهاجم أشرف العجيمي والظهير الأيمن أحمد الطوايبي والمدافع المحوري فراس مقني ومتوسط الميدان فراس خير الله.





يذكر أنّ اتحاد تطاوين، الذي يتطلع الى العودة الى صفوف فرق النخبة، سيخوض غمار بطولة الرابطة المحترفة الثانية بعد اقرار التقسيم الجديد للفرق لموسم 2025 -2026 ضمن المجموعة الأولى الى جانب جمعية مقرين وسكك الحديد الصفاقسي و أمل حمام سوسة ونادي محيط قرقنة نادي حمام الأنف وبعث بوحجلة وهلال مساكن وهلال الشابة و مكارم المهدية و كوكب عقارب و الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة اتحاد بوسالم وسبورتينغ بن عروس.