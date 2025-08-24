Babnet   Latest update 11:47 Tunis

اتحاد تطاوين يتعاقد مع اللاعب هارون العياري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aaed6e5d4ea6.42888222_hkeoplgijqmnf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Août 2025 - 11:42 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعلن اتحاد تطاوين عن تعزيز صفوفه باللاعب هارون العياري بعقد يمتد لموسم واحد.
ويشغل هارون العياري، صاحب الـ 29 عاما، خطة متوسط ميدان هجومي وسبق له اللعب لفائدة الأولمبي للنقل والترجي الجرجيسي وسكك الحديد الصفاقسي والملعب القابسي ونادي ساجر السعودي.
ويعد هذا الانتداب التاسع لاتحاد تطاوين في فترة الميركاتو الصيفي وذلك بعد التعاقد مع المهاجم حسن الشلي ومع لاعبي الرواق ريان القديري وشاهين الكوني والظهير الأيسر رمزي الرقيق والمهاجم أشرف العجيمي والظهير الأيمن أحمد الطوايبي والمدافع المحوري فراس مقني ومتوسط الميدان فراس خير الله.

يذكر أنّ اتحاد تطاوين، الذي يتطلع الى العودة الى صفوف فرق النخبة، سيخوض غمار بطولة الرابطة المحترفة الثانية بعد اقرار التقسيم الجديد للفرق لموسم 2025 -2026 ضمن المجموعة الأولى الى جانب جمعية مقرين وسكك الحديد الصفاقسي و أمل حمام سوسة ونادي محيط قرقنة  نادي حمام الأنف وبعث بوحجلة وهلال مساكن وهلال الشابة و مكارم المهدية و كوكب عقارب و الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة  اتحاد بوسالم وسبورتينغ بن عروس.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313818


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 24 أوت 2025 | 1 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:33
19:01
16:05
12:29
05:44
04:11
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet32°
30° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
35°-24
40°-26
42°-28
40°-26
  • Avoirs en devises
    24639,6

  • (22/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35405 DT        1$ =2,90616 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/08)   919,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    