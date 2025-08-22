اليوم انطلاق عملية التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية للمرحلة الاعدادية والثانوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681f29415151f8.16117759_oqnljmpekfghi.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة التربية، عن انطلاق، بداية من اليوم الجمعة، عملية التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية لتلاميذ المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2025-2026 عبر المنصة الرقمية https//parent.education.tn



وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، انه بالنسبة للتلاميذ الممنوحين وأنصاف الممنوحين يتم استكمال اجراءات الخلاص بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية وبالنسبة الى التلاميذ الممنوحين يتم سحب وصل الترسيم بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية قصد تمكينهم من منحة كاملة.

