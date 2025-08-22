Babnet   Latest update 17:41 Tunis

اليوم انطلاق عملية التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية للمرحلة الاعدادية والثانوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681f29415151f8.16117759_oqnljmpekfghi.jpg width=100 align=left border=0>
أعلنت وزارة التربية، عن انطلاق، بداية من اليوم الجمعة، عملية التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية لتلاميذ المرحلة الاعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2025-2026 عبر المنصة الرقمية https//parent.education.tn

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، انه بالنسبة للتلاميذ الممنوحين وأنصاف الممنوحين يتم استكمال اجراءات الخلاص بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية وبالنسبة الى التلاميذ الممنوحين يتم سحب وصل الترسيم بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية قصد تمكينهم من منحة كاملة.



ولفتت الى انه يتم ايداع الوثائق الخاصة بمطالب الانتفاع بالمنحة المدرسية بالمؤسسة التربوية مباشرة لدى القيم العام الداخلي او من ينوبه ولايمكن لاي تلميذ التمتع بخدمات الاقامة ونصف الاقامة والمنحة المدرسية ما لم يقم بالتسجيل عبر هذه المنصة ولا توجد عملية تجديد آلي بالنسبة لهذه السنة.

كما يتمّ اسناد منحة كاملة لابناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بصفة آلية بعد التنسيق مع مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية ودون الحاجة للاستظهار بأية وثيقة ويتم اسناد منحة كاملة للتلاميذ من ذوي الاعاقة بمختلف درجاتها وذلك بعد الاستظهار من نسخة من بطاقة اعاقة ويتم تمكين ابناء عائلات شهداء وجرحى الثورة من الاولوية في الانتفاع بخدمات الاعاشة والاقامة ويكون الخلاص بصفة الكترونية دون سواها.


