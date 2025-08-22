تونس تختتم مشاركتها في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال برصيد 30 ميدالية
اختتمت تونس مشاركتها في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للأصاغر والأواسط (إناثًا وذكورًا) التي احتضنتها العاصمة الغانية آكرا، بحصيلة مشرّفة بلغت 30 ميدالية، منها 12 ذهبية و18 فضية.
وجاء ختام المشاركة التونسية عبر الرباع خليل الجوادي الذي أحرز، يوم أمس الخميس، 3 ميداليات فضية في صنف الأواسط (وزن 110 كلغ).
وجاء ختام المشاركة التونسية عبر الرباع خليل الجوادي الذي أحرز، يوم أمس الخميس، 3 ميداليات فضية في صنف الأواسط (وزن 110 كلغ).
تتويجات بارزة* زينب الناوي: 6 ميداليات (3 ذهبيات في صنف الصغريات +77 كلغ، و3 فضيات في صنف الوسطيات 86 كلغ).
* غفران غريسة: 3 ذهبيات في صنف الصغريات (77 كلغ).
* آية حسني: 3 ذهبيات في صنف الوسطيات (63 كلغ).
* إدريس ورثي: 3 فضيات في صنف الأواسط (60 كلغ).
* آية غالي: 6 فضيات (3 في صنف الصغريات + 3 في الوسطيات – وزن 69 كلغ).
* ياسمين الرضواني: 6 ميداليات (3 ذهبيات في صنف الصغريات و3 فضيات في الوسطيات – وزن 53 كلغ).
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313735