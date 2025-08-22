تونس تختتم مشاركتها في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال برصيد 30 ميدالية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a85664429c47.39793585_jefhilpngmoqk.jpg width=100 align=left border=0>

اختتمت تونس مشاركتها في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للأصاغر والأواسط (إناثًا وذكورًا) التي احتضنتها العاصمة الغانية آكرا، بحصيلة مشرّفة بلغت 30 ميدالية، منها 12 ذهبية و18 فضية.



وجاء ختام المشاركة التونسية عبر الرباع خليل الجوادي الذي أحرز، يوم أمس الخميس، 3 ميداليات فضية في صنف الأواسط (وزن 110 كلغ).

