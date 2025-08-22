Babnet   Latest update 12:48 Tunis

تونس تختتم مشاركتها في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال برصيد 30 ميدالية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a85664429c47.39793585_jefhilpngmoqk.jpg width=100 align=left border=0>
اختتمت تونس مشاركتها في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للأصاغر والأواسط (إناثًا وذكورًا) التي احتضنتها العاصمة الغانية آكرا، بحصيلة مشرّفة بلغت 30 ميدالية، منها 12 ذهبية و18 فضية.

وجاء ختام المشاركة التونسية عبر الرباع خليل الجوادي الذي أحرز، يوم أمس الخميس، 3 ميداليات فضية في صنف الأواسط (وزن 110 كلغ).



تتويجات بارزة

* زينب الناوي: 6 ميداليات (3 ذهبيات في صنف الصغريات +77 كلغ، و3 فضيات في صنف الوسطيات 86 كلغ).
* غفران غريسة: 3 ذهبيات في صنف الصغريات (77 كلغ).
* آية حسني: 3 ذهبيات في صنف الوسطيات (63 كلغ).
* إدريس ورثي: 3 فضيات في صنف الأواسط (60 كلغ).
* آية غالي: 6 فضيات (3 في صنف الصغريات + 3 في الوسطيات – وزن 69 كلغ).
* ياسمين الرضواني: 6 ميداليات (3 ذهبيات في صنف الصغريات و3 فضيات في الوسطيات – وزن 53 كلغ).

حصيلة مشرفة

بهذه النتائج، رفعت تونس رصيدها إلى 30 ميدالية إجمالًا، منها 12 ذهبية، ما يعكس تألق العناصر النسائية والرجالية على حد سواء، ويؤكد الحضور القوي لمدرسة رفع الأثقال التونسية على الساحة الإفريقية.


