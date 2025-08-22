Babnet   Latest update 09:54 Tunis

استعدادا لمونديال الفليبين 2025 - المنتخب التونسي للكرة الطائرة يجدد فوزه وديا على نظيره الليبي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Août 2025 - 09:49 قراءة: 0 د, 42 ث
      
جدد المنتخب التونسي للكرة الطائرة فوزه على نظيره الليبي بنتيجة 3-صفر (25-19، 25-16 و25-17) في مباراة ودية ثانية اقيمت مساء الخميس بقصر الرياضة بالمنزه في إطار استعداداته لبطولة العالم للكرة الطائرة التي ستقام بالفليبين من 10 إلى 29 سبتمبر المقبل.
وكان السداسي التونسي تغلب على المنتخب الليبي في الاختبار الودي الاول بنتيجة 3-1 (25-17، 19-25، 25-19 و25-20) يوم الاربعاء بالقاعة متعددة الإختصاصات برادس.
وسيخوض المنتخبان مقابلة ودية ثالثة اليوم الجمعة بقصر الرياضة بالمنزه على الساعة السادسة مساء.

وكانت عملية القرعة الخاصة بالدور الاول للمونديال وضعت المنتخب التونسي ضمن المجموعة الاولى.

ويستهل زملاء خالد بن سليمان مشاركتهم بمواجهة منتخب البلد المنظم الفليبين يوم الجمعة 12 سبتمبر انطلاقا من الساعة 11 بتوقيت تونس قبل ملاقاة منتخب ايران في الجولة الثانية يوم الثلاثاء 16 سبتمبر بداية من الساعة 6.30 صباحا على ان يختتموا الدور الاول بمواجهة منتخب مصر يوم الخميس 18 من الشهر نفسه انطلاقا من الساعة 6.30 صباحا.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313720


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 22 أوت 2025 | 28 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:36
19:03
16:06
12:29
05:42
04:09
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet32°
29° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-24
33°-22
33°-23
37°-25
40°-26
  • Avoirs en devises
    24540,9

  • (21/08)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,35156 DT        1$ =2,91857 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/08)   972,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:54 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    