استعدادا لمونديال الفليبين 2025 - المنتخب التونسي للكرة الطائرة يجدد فوزه وديا على نظيره الليبي
جدد المنتخب التونسي للكرة الطائرة فوزه على نظيره الليبي بنتيجة 3-صفر (25-19، 25-16 و25-17) في مباراة ودية ثانية اقيمت مساء الخميس بقصر الرياضة بالمنزه في إطار استعداداته لبطولة العالم للكرة الطائرة التي ستقام بالفليبين من 10 إلى 29 سبتمبر المقبل.
وكان السداسي التونسي تغلب على المنتخب الليبي في الاختبار الودي الاول بنتيجة 3-1 (25-17، 19-25، 25-19 و25-20) يوم الاربعاء بالقاعة متعددة الإختصاصات برادس.
وسيخوض المنتخبان مقابلة ودية ثالثة اليوم الجمعة بقصر الرياضة بالمنزه على الساعة السادسة مساء.
وكانت عملية القرعة الخاصة بالدور الاول للمونديال وضعت المنتخب التونسي ضمن المجموعة الاولى.
ويستهل زملاء خالد بن سليمان مشاركتهم بمواجهة منتخب البلد المنظم الفليبين يوم الجمعة 12 سبتمبر انطلاقا من الساعة 11 بتوقيت تونس قبل ملاقاة منتخب ايران في الجولة الثانية يوم الثلاثاء 16 سبتمبر بداية من الساعة 6.30 صباحا على ان يختتموا الدور الاول بمواجهة منتخب مصر يوم الخميس 18 من الشهر نفسه انطلاقا من الساعة 6.30 صباحا.
