Babnet   Latest update 16:58 Tunis

البطولة الإفريقية لرفع الأثقال للأصاغر والأواسط: زينب الناوي تتوّج بـ 6 ميداليات وترفع رصيد تونس إلى 27 ميدالية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a73beea44af6.69642975_nofihekpgqmlj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Août 2025 - 16:31 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أحرزت الرباعة التونسية زينب الناوي، اليوم الخميس، حصيلة مشرّفة في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للأصاغر والأواسط المقامة حاليا بغانا، حيث توّجت بـ 6 ميداليات كاملة، منها 3 ذهبيات في صنف الصغريات (وزن أكثر من 77 كغ)، و3 فضيات في صنف الوسطيات (وزن 86 كغ).

حصيلة تونس ترتفع إلى 27 ميدالية


وبهذا الإنجاز، رفعت المشاركة التونسية رصيدها إلى 27 ميدالية منذ انطلاق البطولة، من بينها 12 ميدالية ذهبية، وهو ما يعكس الحضور القوي لرباعي تونس في مختلف الأصناف.


إنجازات بقية الرياضيين التونسيين

وكانت البطولة قد شهدت أيضا تتويج عدد من الأبطال التونسيين في الأيام الماضية، من أبرزهم:

* غفران غريسة: 3 ذهبيات في صنف الصغريات (وزن 77 كغ).
* آية حسني: 3 ذهبيات في صنف الوسطيات (وزن 63 كغ).
* إدريس ورثي: 3 فضيات في صنف الأواسط (وزن 60 كغ).
* آية غالي: 6 فضيات (3 في صنف الصغريات و3 في صنف الوسطيات – وزن 69 كغ).
* ياسمين الرضواني: 6 ميداليات (3 ذهبيات في صنف الصغريات و3 فضيات في صنف الوسطيات – وزن 53 كغ).


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313693


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 21 أوت 2025 | 27 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:37
19:05
16:06
12:29
05:41
04:08
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet35°
31° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
33°-24
34°-23
33°-23
35°-26
  • Avoirs en devises
    24540,9

  • (21/08)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,35156 DT        1$ =2,91857 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/08)   972,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:58 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    