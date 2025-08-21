البطولة الإفريقية لرفع الأثقال للأصاغر والأواسط: زينب الناوي تتوّج بـ 6 ميداليات وترفع رصيد تونس إلى 27 ميدالية
أحرزت الرباعة التونسية زينب الناوي، اليوم الخميس، حصيلة مشرّفة في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للأصاغر والأواسط المقامة حاليا بغانا، حيث توّجت بـ 6 ميداليات كاملة، منها 3 ذهبيات في صنف الصغريات (وزن أكثر من 77 كغ)، و3 فضيات في صنف الوسطيات (وزن 86 كغ).
حصيلة تونس ترتفع إلى 27 ميدالية
وبهذا الإنجاز، رفعت المشاركة التونسية رصيدها إلى 27 ميدالية منذ انطلاق البطولة، من بينها 12 ميدالية ذهبية، وهو ما يعكس الحضور القوي لرباعي تونس في مختلف الأصناف.
إنجازات بقية الرياضيين التونسيينوكانت البطولة قد شهدت أيضا تتويج عدد من الأبطال التونسيين في الأيام الماضية، من أبرزهم:
* غفران غريسة: 3 ذهبيات في صنف الصغريات (وزن 77 كغ).
* آية حسني: 3 ذهبيات في صنف الوسطيات (وزن 63 كغ).
* إدريس ورثي: 3 فضيات في صنف الأواسط (وزن 60 كغ).
* آية غالي: 6 فضيات (3 في صنف الصغريات و3 في صنف الوسطيات – وزن 69 كغ).
* ياسمين الرضواني: 6 ميداليات (3 ذهبيات في صنف الصغريات و3 فضيات في صنف الوسطيات – وزن 53 كغ).
