البطولة الإفريقية لرفع الأثقال للأصاغر والأواسط: زينب الناوي تتوّج بـ 6 ميداليات وترفع رصيد تونس إلى 27 ميدالية

أحرزت الرباعة التونسية زينب الناوي، اليوم الخميس، حصيلة مشرّفة في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للأصاغر والأواسط المقامة حاليا بغانا، حيث توّجت بـ 6 ميداليات كاملة، منها 3 ذهبيات في صنف الصغريات (وزن أكثر من 77 كغ)، و3 فضيات في صنف الوسطيات (وزن 86 كغ).



حصيلة تونس ترتفع إلى 27 ميدالية

