Babnet   Latest update 15:19 Tunis

فرع تطاوين لمدينة العلوم ينظم من 3 الى 5 سبتمبر القادم المدرسة الصيفية في الفيزياء والكيمياء

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6793d80b880af8.32615575_meijqfohgklnp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Août 2025 - 14:10 قراءة: 0 د, 37 ث
      
ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم بتونس من 3 الى 5 سبتمبر 2025 المدرسة الصيفية في الفيزياء والكيمياء.

وتندرج هذه التظاهرة العلمية والتربوية في إطار برنامجه العلمي والتربوي الهادف إلى نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية والابتكار لدى الناشئة.



وستوجه هذه المدرسة الصيفية لفائدة التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز التلاميذ على الإقبال على العلوم وتطوير مهاراتهم في التفكير النقدي والاستكشاف من خلال مجموعة من الأنشطة العلمية التفاعلية والمتنوعة في شكل ورشات تطبيقية ودروس مبسطة في مفاهيم الفيزياء والكيمياء.

وسيتولى تأطير هذه المدرسة الصيفية مجموعة من أساتذة التأطير العلمي، مما يوفر بيئة تعليمية محفزة.

ويشتمل البرنامج على عدة مواضيع من أهمها المواد وخصائصها والتفاعلات الكيميائية الى جانب الكهرباء والمغناطيس والضوء والصوت علاوة على تنظيم تجارب مخبرية مبسطة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313686


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 21 أوت 2025 | 27 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:37
19:05
16:06
12:29
05:41
04:08
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet34°
32° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
33°-24
34°-23
33°-23
35°-26
  • Avoirs en devises
    24492,3

  • (20/08)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,35428 DT        1$ =2,91121 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/08)   972,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    