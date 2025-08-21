فرع تطاوين لمدينة العلوم ينظم من 3 الى 5 سبتمبر القادم المدرسة الصيفية في الفيزياء والكيمياء

ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم بتونس من 3 الى 5 سبتمبر 2025 المدرسة الصيفية في الفيزياء والكيمياء.



وتندرج هذه التظاهرة العلمية والتربوية في إطار برنامجه العلمي والتربوي الهادف إلى نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية والابتكار لدى الناشئة.



وستوجه هذه المدرسة الصيفية لفائدة التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة.وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز التلاميذ على الإقبال على العلوم وتطوير مهاراتهم في التفكير النقدي والاستكشاف من خلال مجموعة من الأنشطة العلمية التفاعلية والمتنوعة في شكل ورشات تطبيقية ودروس مبسطة في مفاهيم الفيزياء والكيمياء.وسيتولى تأطير هذه المدرسة الصيفية مجموعة من أساتذة التأطير العلمي، مما يوفر بيئة تعليمية محفزة.ويشتمل البرنامج على عدة مواضيع من أهمها المواد وخصائصها والتفاعلات الكيميائية الى جانب الكهرباء والمغناطيس والضوء والصوت علاوة على تنظيم تجارب مخبرية مبسطة.