المنتخب التونسي للكرة الطائرة يفوز وديا على نظيره اللليبي 3-1

في إطار استعداداته لبطولة العالم للكرة الطائرة التي ستقام بالفليبين من 10 إلى 29 سبتمبر المقبل، فاز المنتخب التونسي امس الاربعاء على نظيره اللليبي بثلاثة أشواط مقابل شوط (25-17، 19-25، 25-19، 25-20) في مباراة ودية احتضنتها القاعة متعددة الإختصاصات برادس.

وستقام مباراة ودية ثانية ضد المنافس ذاته اليوم الخميس انطلاقا من الساعة السادسة مساء في قصر الرياضة بالمنزه.

وكانت عملية القرعة الخاصة بالدور الاول للمونديال وضعت السداسي التونسي ضمن المجموعة الاولى.

