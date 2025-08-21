المنتخب التونسي للكرة الطائرة يفوز وديا على نظيره اللليبي 3-1
في إطار استعداداته لبطولة العالم للكرة الطائرة التي ستقام بالفليبين من 10 إلى 29 سبتمبر المقبل، فاز المنتخب التونسي امس الاربعاء على نظيره اللليبي بثلاثة أشواط مقابل شوط (25-17، 19-25، 25-19، 25-20) في مباراة ودية احتضنتها القاعة متعددة الإختصاصات برادس.
وستقام مباراة ودية ثانية ضد المنافس ذاته اليوم الخميس انطلاقا من الساعة السادسة مساء في قصر الرياضة بالمنزه.
وكانت عملية القرعة الخاصة بالدور الاول للمونديال وضعت السداسي التونسي ضمن المجموعة الاولى.
ويستهل زملاء خالد بن سليمان مشاركتهم بمواجهة منتخب البلد المنظم الفليبين يوم الجمعة 12 سبتمبر انطلاقا من الساعة 11 بتوقيت تونس قبل ملاقاة منتخب ايران في الجولة الثانية يوم الثلاثاء 16 سبتمبر بداية من الساعة 6.30 صباحا على ان يختتموا الدور الاول بمواجهة منتخب مصر يوم الخميس 18 من الشهر نفسه انطلاقا من الساعة 6.30 صباحا.
