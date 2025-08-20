بطولة افريقيا لرفع الاثقال أصاغر وأواسط : تونس ترفع حصيلتها الى 21 ميدالية منها 9 ذهبيات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a5f6ff708a29.10604652_ejkfginohmlpq.jpg width=100 align=left border=0>

رفعت تونس رصيدها الى 21 ميدالية منها 9 ذهبيات خلال بطولة افريقيا لرفع الاثقال للأصاغر والاواسط (فتيانا وفتيات) الجارية بالعاصمة الغانية آكرا.

وتوجت اليوم الاربعاء غفران غريسة بثلاث ميداليات ذهبية في صنف الصغريات وزن 77 كلغ.

كما توجت امس الثلاثاء آية حسني بثلاث ميداليات ذهبية في صنف الوسطيات وزن 63 كلغ، وشهد اليوم ذاته إحراز ادريس ورثي ثلاث ميداليات فضية في صنف الاواسط وزن 60 كغ، وآية غالي (69 كلغ) ست ميداليات كلها بمعدن الفضة، ثلاث منها في صنف الصغريات وثلاث في صنف الوسطيات.

