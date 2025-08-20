نابل: عمال أحد المصانع يغلقون الطريق على مستوى معتمدية قربة تنديدا بحادث انقلاب حافلة كانت تقل زملاءهم أول أمس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a5b1429d53b7.53305989_hnklgmiqpeojf.jpg width=100 align=left border=0>

عمد عمال أحد المصانع الكائن بمنطقة هنشير عياد من معتمدية قربة بولاية نابل، صباح اليوم الأربعاء، الى غلق الطريق الجهوية عدد 27 الرابطة بين نابل وقليبية على مستوى معتمدية قربة، وذلك احتجاجا على حادث انقلاب حافلة تابعة للمصنع الذي جدّ اوّل أمس الاثنين وأسفر عن حالة وفاة و23 إصابة في صفوف العمال بجروح متفاوتة الخطورة.



وطالب المحتجون، خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، بضمان حق العاملين في هذه المؤسسة، المنتصبة بالجهة منذ التسعينات وتشغل أكثر من ألف عامل وعاملة، حتى يعودوا للعمل في ظروف حسنة، مع تأمين حقوقهم المشروعة ومنها بالخصوص صرف رواتبهم بصفة منتظمة، وتوفير النقل، وتهيئة المصنع لضمان سلامتهم.

