نابل: عمال أحد المصانع يغلقون الطريق على مستوى معتمدية قربة تنديدا بحادث انقلاب حافلة كانت تقل زملاءهم أول أمس
عمد عمال أحد المصانع الكائن بمنطقة هنشير عياد من معتمدية قربة بولاية نابل، صباح اليوم الأربعاء، الى غلق الطريق الجهوية عدد 27 الرابطة بين نابل وقليبية على مستوى معتمدية قربة، وذلك احتجاجا على حادث انقلاب حافلة تابعة للمصنع الذي جدّ اوّل أمس الاثنين وأسفر عن حالة وفاة و23 إصابة في صفوف العمال بجروح متفاوتة الخطورة.
وطالب المحتجون، خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، بضمان حق العاملين في هذه المؤسسة، المنتصبة بالجهة منذ التسعينات وتشغل أكثر من ألف عامل وعاملة، حتى يعودوا للعمل في ظروف حسنة، مع تأمين حقوقهم المشروعة ومنها بالخصوص صرف رواتبهم بصفة منتظمة، وتوفير النقل، وتهيئة المصنع لضمان سلامتهم.
وتحدثت إسلام عمار، إحدى العاملات بالمصنع، في تصريح لصحفية (وات)، عن المعاناة التي يعيشها العملة في هذا المصنع الذي يفتقر الى التهيئة والصيانة اللازمة وإلى توفير أدنى شروط السلامة المهنية، بما يعرّض حياة العاملين فيه الى الخطر، مشيرة الى تعرض الحافلات الخاصة بالمصنع الى الحوادث عديد المرات دون اتخاذ أي إجراءات لضمان سلامة ركابها.
وتابعت أنه رغم وفاة أحد العمال أول أمس نتيجة حادث انقلاب الحافلة، إلا أن مدير المصنع طالبهم بالعودة الى العمل في نفس الظروف ودون تجديد أسطول النقل، لافتة الى انه تم يوم أمس الثلاثاء الاتصال بالسلط المحلية دون التوصل الى حلّ.
من جهتها، أكدت العاملة ريم الفرجاني أن العملة في هذا المصنع يعيشون معاناة كبيرة منذ سنوات أمام لامبالاة المسؤولين، حيث يعملون دون ضمان أبسط حقوقهم او توفير أدنى الامتيازات التي يحظى بها عمال المصانع الأخرى.
هذا وتتمثل صورة الحادث الذي جد أول أمس الاثنين في انقلاب الحافلة التي كانت تقل عمال المصنع المشار اليه آنفا بالمنطقة الصناعية بهنشير عياد من معتمدية قربة، ما أسفر عن وفاة شاب واصابة 23 عامل وعاملة بإصابات متفاوتة الخطورة.
