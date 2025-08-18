نابل: وفاة شخص وتسجيل إصابات عديدة متفاوتة الخطورة في حادث انقلاب حافلة تقل عمال مصنع بقربة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a30f12ee9f57.72660235_gpknhmloeqjif.jpg width=100 align=left border=0>

أسفر حادث مرور مروع جدّ، صباح اليوم الاثنين، بالطريق الرابطة بين مدينة قربة من ولاية نابل وتونس العاصمة على مستوى منطقة جبل الحداد، عن وفاة شخص وإصابة عدة أشخاص آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، حسب ما ذكره شهود عيان لوكالة تونس افريقيا للأنباء.

وتتمثل صورة الحادث في انقلاب حافلة كانت تقل عمال أحد المصانع الواقعة بالمنطقة الصناعية بهنشير عياد من معتمدية قربة.

وقد تم نقل المصابين في الحادث الى كل من المستشفى المحلي بقربة، والمستشفى المحلي ببني خلاد، والمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل، لتلقي الإسعافات اللازمة.

