نفقات ميزانية الدولة تقدر ب 63,575 مليار دينار حسب مشروع القانون المتعلق بقانون المالية لسنة 2026

قدّر مشروع القانون المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 مداخيل ميزانية الدولة بـ52,560 مليار دينار مقابل نفقات بـ63,575 مليار دينار، وفق نسخة من المشروع اطلعت عليها «وات». ويعكس المشروع توجهاً نحو تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الجبائية، مع مواصلة الإصلاحات والهيكلة والرقمنة.



الأرقام الرئيسية



حسابات خاصة ومساهمات



الوظيفة العمومية والقروض والضمانات



تسهيلات البنك المركزي



ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة



الأولويات والسياسات المصاحبة



1) الدور الاجتماعي والعدالة الاجتماعية



2) مبادرات وتمويلات موجَّهة



3) اختيارات استراتيجية قطاعية



4) العدالة الجبائية والحوكمة



52,560 مليار د47,773 مليار د4,437 مليار د0,350 مليار دلتمويل نتيجة الميزانية وتكاليف الخزينة.(53,104 مليون دينار).لدى الوزارات ومصالحها المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية الملحقة ترتيبياً بميزانية الدولة:للمؤسسات العمومية (فصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية):لإبرام قروض أو إصدار صكوك:رخّص المشروع لـمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة في حدود، تُسدَّد علىمنها. وتُبرَم اتفاقية بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تضبط طرق السحب والتسديد.للمؤسسات العمومية الملحقة ترتيبياً بميزانية الدولة، موزّعة حسب المهمّات:* دفع التشغيل عبرفي الوظيفة العمومية، خاصةً لحَمَلة الشهادات العليا وطالبي الشغل طويل الأمد.والاندماج الاقتصادي والمالي.: الصحة، السكن اللائق، النقل، التعليم.لبعث المشاريع التنموية في مختلف الجهات.لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية جذرياً.دعمبخط تمويل خاص.دعم منظومةوتقليص الكلفة واستدامة الإمدادات.باعتمادوإعادة هيكلة الإدارة، معلتحسين الشفافية والنجاعة.يرسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 ملامح مزيجٍ من(موارد خزينة وتسهيلات البنك المركزي) لتغطية فجوة الموارد، مقابل رهانٍ واضح على. نجاح هذا المسار سيبقى رهين، وسرعة إصدار، ودقةبما يدعم النمو ويُخفّف الضغط الاجتماعي.