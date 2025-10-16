نفقات ميزانية الدولة تقدر ب 63,575 مليار دينار حسب مشروع القانون المتعلق بقانون المالية لسنة 2026
قدّر مشروع القانون المتعلق بقانون المالية لسنة 2026 مداخيل ميزانية الدولة بـ52,560 مليار دينار مقابل نفقات بـ63,575 مليار دينار، وفق نسخة من المشروع اطلعت عليها «وات». ويعكس المشروع توجهاً نحو تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الجبائية، مع مواصلة الإصلاحات والهيكلة والرقمنة.
الأرقام الرئيسية
* مداخيل الميزانية (2026): 52,560 مليار د
* مداخيل جبائية: 47,773 مليار د
* مداخيل غير جبائية: 4,437 مليار د
* هبات: 0,350 مليار د
* نفقات الميزانية (اعتمادات الدفع): 63,575 مليار د
* اعتمادات التعهّد: 66,800 مليار د
* موارد الخزينة المرخّص في استخلاصها: 27,064 مليار د لتمويل نتيجة الميزانية وتكاليف الخزينة.
حسابات خاصة ومساهمات* المداخيل الموظّفة للحسابات الخاصة في الخزينة: 1,924.925 مليار د.
* مقبوضات حسابات أموال المشاركة: 0,053104 مليار د (53,104 مليون دينار).
الوظيفة العمومية والقروض والضمانات* العدد الجملي للأعوان المرخّص فيهم بعنوان 2026 لدى الوزارات ومصالحها المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية الملحقة ترتيبياً بميزانية الدولة: 687 ألف عون.
* سقف قروض الخزينة للمؤسسات العمومية (فصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية): 200 مليون دينار.
* سقف ضمانات الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك: 7,000 مليار دينار.
تسهيلات البنك المركزيرخّص المشروع لـالبنك المركزي التونسي منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة في حدود 11,000 مليار دينار، دون فائدة، تُسدَّد على 15 سنة منها 3 سنوات إمهال. وتُبرَم اتفاقية بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي تضبط طرق السحب والتسديد.
ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة* الموارد والنفقات للمؤسسات العمومية الملحقة ترتيبياً بميزانية الدولة، موزّعة حسب المهمّات: 1,585.597 مليار دينار.
الأولويات والسياسات المصاحبة
1) الدور الاجتماعي والعدالة الاجتماعية* دفع التشغيل عبر فتح الانتدابات في الوظيفة العمومية، خاصةً لحَمَلة الشهادات العليا وطالبي الشغل طويل الأمد.
* تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاندماج الاقتصادي والمالي.
* تدعيم القطاعات ذات الأولوية: الصحة، السكن اللائق، النقل، التعليم.
2) مبادرات وتمويلات موجَّهة* إحداث خطوط تمويل لبعث المشاريع التنموية في مختلف الجهات.
* برامج إحاطة بالفئات محدودة الدخل لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية جذرياً.
3) اختيارات استراتيجية قطاعية* الفلاحة والأمن الغذائي: دعم صغار الفلاحين بخط تمويل خاص.
* الطاقة والانتقال الإيكولوجي: دعم منظومة الانتقال الطاقي وتقليص الكلفة واستدامة الإمدادات.
4) العدالة الجبائية والحوكمة* توسيع مجال تطبيق ضريبة على الثروة باعتماد نظام تصاعدي.
* تبسيط الخدمات الإدارية وإعادة هيكلة الإدارة، مع رقمنتها بالكامل لتحسين الشفافية والنجاعة.
يرسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 ملامح مزيجٍ من التوسّع الاجتماعي الموجّه وإجراءات تمويلية (موارد خزينة وتسهيلات البنك المركزي) لتغطية فجوة الموارد، مقابل رهانٍ واضح على الإصلاحات والرقمنة والعدالة الجبائية. نجاح هذا المسار سيبقى رهين حسن التنفيذ، وسرعة إصدار النصوص التطبيقية، ودقة توجيه الاعتمادات نحو الاستثمار المنتج بما يدعم النمو ويُخفّف الضغط الاجتماعي.
