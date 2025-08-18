وزارة التشغيل تمدد في آجال التسجيل في برنامج تعزيز الادماج الاقتصادي للاشخاص ذوي الاعاقة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e7359662c6d22.53911504_lghkepfmnjqio.jpg width=100 align=left border=0>

علنت وزارة التشغيل والتكوين المهني، اليوم الاثنين، عن التمديد في ٱجال التسجيل في برنامج تعزيز الادماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الاعاقة من 17 الى 25 أوت الجاري عبر المنصة https://acces-financement.emploi.gov.tn/



وأوضحت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ لها أن هذه البادرة تأتي تجاوبا مع الإقبال الكبير على التسجيل في برنامج تعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وحرصا على تمكين أكبر عدد ممكن من الانخراط بالبرنامج.

