وزارة التشغيل تمدد في آجال التسجيل في برنامج تعزيز الادماج الاقتصادي للاشخاص ذوي الاعاقة
علنت وزارة التشغيل والتكوين المهني، اليوم الاثنين، عن التمديد في ٱجال التسجيل في برنامج تعزيز الادماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الاعاقة من 17 الى 25 أوت الجاري عبر المنصة https://acces-financement.emploi.gov.tn/
وأوضحت وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ لها أن هذه البادرة تأتي تجاوبا مع الإقبال الكبير على التسجيل في برنامج تعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة وحرصا على تمكين أكبر عدد ممكن من الانخراط بالبرنامج.
وذكّرت بأن هذا البرنامج يندرج في إطار تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، حيث تم تخصيص 5 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الأشخاص ذوي الاعاقة بهدف إسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية.
