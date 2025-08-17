حملة النظافة "جربة نظيفة جربة تتنفس" تنتقل من الشريط الساحلي إلى الداخل في توسيع للتدخلات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a1d4eede5495.73510767_qejnhmkpilogf.jpg width=100 align=left border=0>

حطّت اليوم الأحد حملة النظافة "جربة نظيفة جربة تتنفس" بمنطقة بوسمايل من معتمدية جربة أجيم تنفيذا لشعار اليوم "حومتي وحومتك وقتاش"، وذلك في توسّع لمجال تدخلها الثالث من نوعه بعد تدخلين سابقين شملا الشريط الساحلي بأجيم، لتغوص اليوم في الداخل على طول كيلومتر ونصف بمشاركة مواطنية ومدنية مهمّة بهدف تعميق الوعي بالنظافة وحماية المحيط وإرساء عقلية قوامها المصالحة مع البيئة، وفق تصريح الدكتور عادل المزداري رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي بأجيم.



وانخرط في هذا التحرك الميداني مواطنون بين كبار وأطفال جمعوا كميات من البلاستيك والنفايات الأخرى بتأطير من الهلال الأحمر والغرفة الفتية الاقتصادية والكشافة التونسية، وتجنّد الأهالي بسياراتهم لنقل هذه الأكياس من النفايات حتى لا تتناثر ولا تعبث بها الكلاب السائبة.

