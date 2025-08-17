Babnet   Latest update 15:08 Tunis

حملة النظافة "جربة نظيفة جربة تتنفس" تنتقل من الشريط الساحلي إلى الداخل في توسيع للتدخلات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a1d4eede5495.73510767_qejnhmkpilogf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Août 2025 - 14:10 قراءة: 0 د, 54 ث
      
حطّت اليوم الأحد حملة النظافة "جربة نظيفة جربة تتنفس" بمنطقة بوسمايل من معتمدية جربة أجيم تنفيذا لشعار اليوم "حومتي وحومتك وقتاش"، وذلك في توسّع لمجال تدخلها الثالث من نوعه بعد تدخلين سابقين شملا الشريط الساحلي بأجيم، لتغوص اليوم في الداخل على طول كيلومتر ونصف بمشاركة مواطنية ومدنية مهمّة بهدف تعميق الوعي بالنظافة وحماية المحيط وإرساء عقلية قوامها المصالحة مع البيئة، وفق تصريح الدكتور عادل المزداري رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي بأجيم.

وانخرط في هذا التحرك الميداني مواطنون بين كبار وأطفال جمعوا كميات من البلاستيك والنفايات الأخرى بتأطير من الهلال الأحمر والغرفة الفتية الاقتصادية والكشافة التونسية، وتجنّد الأهالي بسياراتهم لنقل هذه الأكياس من النفايات حتى لا تتناثر ولا تعبث بها الكلاب السائبة.



وأضاف عادل المزداري أن هذه التدخلات ستتواصل بمناطق أخرى ضمن برنامج محدّد سلفا، معاضدة لجهود البلدية وللتحسيس أساسا بالعناية بالمحيط وتنظيفه من كل الشوائب، وبث روح التطوع والعمل الجماعي المشترك والتعويد على فرز النفايات.

وتعيش في مثل هذه الفترة جزيرة جربة على وقع عدة تدخلات مماثلة من مكونات المجتمع المدني التي أصبحت تتسابق فيما بينها من أجل جزيرة نظيفة وحفاظا على صورتها الجميلة كأفضل وجهة سياحية بتونس.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313479


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 17 أوت 2025 | 23 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:44
19:10
16:08
12:30
05:38
04:03
الرطــوبة:
% 38
Babnet
Babnet35°
35° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
33°-25
39°-25
42°-26
36°-26
  • Avoirs en devises
    24096,1

  • (15/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35107 DT        1$ =2,89996 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/08)   1155,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    