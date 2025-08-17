حملة النظافة "جربة نظيفة جربة تتنفس" تنتقل من الشريط الساحلي إلى الداخل في توسيع للتدخلات
حطّت اليوم الأحد حملة النظافة "جربة نظيفة جربة تتنفس" بمنطقة بوسمايل من معتمدية جربة أجيم تنفيذا لشعار اليوم "حومتي وحومتك وقتاش"، وذلك في توسّع لمجال تدخلها الثالث من نوعه بعد تدخلين سابقين شملا الشريط الساحلي بأجيم، لتغوص اليوم في الداخل على طول كيلومتر ونصف بمشاركة مواطنية ومدنية مهمّة بهدف تعميق الوعي بالنظافة وحماية المحيط وإرساء عقلية قوامها المصالحة مع البيئة، وفق تصريح الدكتور عادل المزداري رئيس فرع الهلال الأحمر التونسي بأجيم.
وانخرط في هذا التحرك الميداني مواطنون بين كبار وأطفال جمعوا كميات من البلاستيك والنفايات الأخرى بتأطير من الهلال الأحمر والغرفة الفتية الاقتصادية والكشافة التونسية، وتجنّد الأهالي بسياراتهم لنقل هذه الأكياس من النفايات حتى لا تتناثر ولا تعبث بها الكلاب السائبة.
وأضاف عادل المزداري أن هذه التدخلات ستتواصل بمناطق أخرى ضمن برنامج محدّد سلفا، معاضدة لجهود البلدية وللتحسيس أساسا بالعناية بالمحيط وتنظيفه من كل الشوائب، وبث روح التطوع والعمل الجماعي المشترك والتعويد على فرز النفايات.
وتعيش في مثل هذه الفترة جزيرة جربة على وقع عدة تدخلات مماثلة من مكونات المجتمع المدني التي أصبحت تتسابق فيما بينها من أجل جزيرة نظيفة وحفاظا على صورتها الجميلة كأفضل وجهة سياحية بتونس.
