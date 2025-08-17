Babnet   Latest update 15:08 Tunis

بطولة الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة الثالثة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور يومي الخميس 21 والجمعة 22 أوت الجاري، انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر (س16 و30 دق):

الخميس 21 أوت 2025

* ملعب الشاذلي زويتن

شبيبة العمران - النادي البنزرتي


* ملعب سليمان
مستقبل سليمان - الملعب التونسي

* ملعب العواني بالقيروان
شبيبة القيروان - الترجي الرياضي

* ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان - النجم الساحلي

الجمعة 22 أوت 2025

* ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الإفريقي - الترجي الجرجيسي

* ملعب بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري - الأولمبي الباجي

* ملعب قابس
مستقبل قابس - مستقبل المرسى

* ملعب المتلوي
نجم المتلوي - النادي الصفاقسي


