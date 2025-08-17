بطولة الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة الثالثة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور يومي الخميس 21 والجمعة 22 أوت الجاري، انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر (س16 و30 دق):
الخميس 21 أوت 2025* ملعب الشاذلي زويتن
شبيبة العمران - النادي البنزرتي
* ملعب سليمان
مستقبل سليمان - الملعب التونسي
* ملعب العواني بالقيروان
شبيبة القيروان - الترجي الرياضي
* ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان - النجم الساحلي
الجمعة 22 أوت 2025* ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الإفريقي - الترجي الجرجيسي
* ملعب بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري - الأولمبي الباجي
* ملعب قابس
مستقبل قابس - مستقبل المرسى
* ملعب المتلوي
نجم المتلوي - النادي الصفاقسي
