بطولة الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة الثالثة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور يومي الخميس 21 والجمعة 22 أوت الجاري، انطلاقا من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر (س16 و30 دق):

الخميس 21 أوت 2025

* ملعب الشاذلي زويتن

