إحباط محاولة تهريب 36 كلغ من مخدّر "الزطلة" بميناء حلق الوادي الشمالي

تمكّنت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي، في إطار مراقبة المسافرين القادمين من ميناء جنوة الإيطالي، من إحباط محاولة تهريب كمية هامة من مخدّر القنب الهندي (الزطلة) كانت مخفية بإحكام داخل سيارة يقودها مسافر تونسي مقيم بالخارج.



وجاءت العملية بعد تمرير السيارة على جهاز التفتيش بالأشعّة، حيث أثارت النتائج شبهة احتوائها على بضاعة مهرّبة. وبمساعدة فرقة الأنياب، تم إخضاعها لتفتيش دقيق أسفر عن العثور على 360 صفيحة من مخدّر القنب الهندي بوزن جملي بلغ 36,170 كلغ.

