رئيس الجمهورية يزور المبنى الذي سيكون مقرا للمجلس الاعلى للتربية و التعليم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689a5dfb27c212.04455258_plmnkhfoqjgie.jpg width=100 align=left border=0>

قام رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر الاثنين 11 أوت، بزيارة إلى المبنى المخصص ليكون مقرًا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم.



وأوصى رئيس الدولة بضرورة الإسراع في ترميم المبنى وإدخال الإصلاحات الضرورية عليه في أقرب الآجال، بهدف تمكين هذه المؤسسة الدستورية من مباشرة مهامها في أفضل الظروف، وذلك بعد استكمال الإطار التشريعي والترتيبي كاملًا بمقتضى المرسوم عدد 2 لسنة 2024 المؤرخ في 16 سبتمبر 2024، والأمر عدد 246 لسنة 2025 المؤرخ في 8 ماي 2025.





