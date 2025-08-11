تونس تشارك في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للأواسط والأصاغر في غانا بتسعة رباعين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66edce216c6dd0.18454187_neijofgphkmql.jpg width=100 align=left border=0>

يشارك المنتخب التونسي لرفع الأثقال في بطولة إفريقيا للأصاغر والأواسط (فتيان وفتيات) المقررة من 15 إلى 22 أوت الجاري في العاصمة الغانية أكرا، بتسعة رباعين، وفق ما أكده مدرب المنتخب ماجد عمارة.



قائمة المشاركين

