تونس تشارك في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للأواسط والأصاغر في غانا بتسعة رباعين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66edce216c6dd0.18454187_neijofgphkmql.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 11 Août 2025 - 10:46
      
يشارك المنتخب التونسي لرفع الأثقال في بطولة إفريقيا للأصاغر والأواسط (فتيان وفتيات) المقررة من 15 إلى 22 أوت الجاري في العاصمة الغانية أكرا، بتسعة رباعين، وفق ما أكده مدرب المنتخب ماجد عمارة.

قائمة المشاركين


فئة الأواسط – ذكور:


* إدريس ورثة (60 كلغ)
* محمد أمين القروي (79 كلغ)
* محمد طاهر العيادي (88 كلغ)
* محمد خليل جوادي (94 كلغ)

الفتيات:

* آية حسني (63 كلغ / وسطيات)
* غفران غريسة (69 كلغ / صغريات)
* ياسمين الرضواني (53 كلغ)
* آية الغالي (69 كلغ)
* زينب الناوي (86 كلغ) – في مسابقتي الوسطيات والصغريات

أهداف المشاركة

أوضح المدرب ماجد عمارة أن الهدف من هذه المشاركة هو الصعود على منصة التتويج في مختلف الأوزان، معتبرًا البطولة فرصة لظهور الجيل الجديد من الرباعين التونسيين على الساحة القارية.

كما كشف عن المشاركة المرتقبة لمنتخب الأكابر في بطولة العالم المقررة من 2 إلى 11 أكتوبر المقبل بمدينة فورد النرويجية، بمشاركة:

* أيمن باشا (110 كلغ)
* غفران بالخير (58 كلغ)


