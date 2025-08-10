Babnet   Latest update 23:08 Tunis

حزب التّيار الشعبي يعلن عن تنظيم إضراب جوع تضامني مع أهالي قطاع غزّة يوم الأربعاء 13 أوت الحالي

أعلن حزب التّيار الشعبي، في بلاغ اليوم الأحد، عن تنظيم إضراب جوع تضامني مع أهالي قطاع غزّة يوم الأربعاء 13 أوت الحالي .

وقال الحزب إنّ الدّعوة للمشاركة في هذا اليوم الرّمزي مفتوحة "لكلّ من يريد دعم الشعب الذّي يجوع ويعطش ويستشهد دفاعا عن شرف أمّتنا جميعا".



يذكر أنّ الحرب على غزة دخلت يومها ال 674، في ظلّ تفاقم أزمة الغذاء في القطاع حيث تمنع قوات الاحتلال الاسرائيلي أغلب المساعدات من الوصول إليه.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، ملاحظة ارتفاع عدد ضحايا المجاعة إلى 217 حالة وفاة، من بينهم 100 طفل".

كما أكدت وزارة الصحة في القطاع أنّ الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

وقالت منظمة الأمم المتحدة في تقرير لها هذا الأسبوع، إنّ شبح المجاعة بات يخيم على السكان في قطاع غزة، وأنّ الأغلبية السّاحقة من أهالي القطاع غير قادرين على الوصول إلى مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، حيث يشتد التجويع جرّاء الحصار الإسرائيلي.


