كاس الدرع الخيرية : كريستال بالاس يفوز على ليفربول و يتوج باللقب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6898d66459cf69.85228989_oflpkjmqnihge.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 10 Août 2025 - 18:24
      
فاز كريستال بالاس 3-2 على ليفربول بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2-2 بنهاية الوقت الأصلي ليفوز بكأس الدرع الخيرية الانقليزية لكرة القدم اليوم الأحد.
وافتتح أوجو إيكيتيكي الوافد الجديد لصفوف ليفربول التسجيل من تسديدة من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة.
وأدرك كريستال بالاس التعادل في الدقيقة 17 من ركلة جزاء سجلها جان فيليب ماتيتا.

وحصل كريستال بالاس على ركلة الجزاء إثر تدخل فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول على إسماعيلا سار داخل المنطقة.

وفي الدقيقة 21 استعاد جيريمي فريمبونغ تقدم فريقه الجديد بلمسة مباغتة بدت أنها تمريرة عرضية لكنها مرت من فوق الحارس إلى داخل الشباك.
وأدرك كريستال بالاس التعادل في الدقيقة 78 بعدما فقد خاكبو الكرة في نصف ملعبه لتصل إلى سار الخالي من الرقابة الدفاعية ليسددها إلى داخل الشباك من مسافة قريبة.
واتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح أهدر فيها ليفربول ثلاث ركلات، إحداها بقدم محمد صلاح، وسجل جاستن ديفيني الركلة الحاسمة لكريستال بالاس الذي أهدر ركلتين.


