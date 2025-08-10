مدينة العلوم بتونس تنظم المدرسة الصيفية في الكيمياء بداية من 3 الى 5 سبتمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66842422d35cf6.56032892_eonpfihqklgjm.jpg width=100 align=left border=0>

تنظمّ مدينة العلوم بتونس، من 3إلى 5 سبتمبر 2025 بجناح الاستكشاف، المدرسة الصيفية في الكيمياء حول مواضيع تهمّ الحالات الفيزيائية للمادة و بنية الذرة و تغيرات الحالات وحلول مائية و حلول كهربائية و تفاعلات كيميائية.

وتهدف هذه البادرة، حسب بلاغ مدينة العلوم، الى تمكين التلاميذ من الاسس النظرية والتطبيقية اللازمين لفهم الكيمياء وترسيخ المكتسبات البيداغوجية والتعليمية والارتقاء بهم الى مستويات فهم أعلى والتمتع بالتجارب التطبيقية للكيمياء.

ويحتوى البرنامج العلمي، على الحالات الفيزيائية للمادة وتغيرات الحالات وجدول العناصر الكيميائي والروابط الكيميائية و إعداد الحلول وحلول التوصيل الكهربائي وحلول المياه الحمضية و حلول المياه الأساسية.





ودعت المهتمين الى التسريع بالمشاركة باعتبار محدودية المقاعد.