وزارة الشؤون الثقافية تنعى المخرج التونسي علي العبيدي

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نعت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ نشرته صباح اليوم الأربعاء، المخرج السينمائي والكاتب علي العبيدي الذي توفي مساء أمس الثلاثاء 10 جوان، عن عمر يناهز 75 سنة، تاركا إرثا ثقافيا وفنيا هاما.



وُلد علي العبيدي سنة 1950 بمدينة الرديف- قفصة، وتحصّل على شهادة الماجستير في صناعة الأفلام من بوخارست، واشتغل مدرّسا في الجامعات التونسية منذ سنة 1981، في علم الجمال والكتابة السينمائية وتحليل النصوص الدرامية.

