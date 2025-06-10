الملعب التونسي يجدّد ثقته في شكري الخطوي ويواصل مفاوضاته مع الحارس نور الدين الفرحاتي
أكّد بدر الدين ناصف، الناطق الرسمي باسم الملعب التونسي، التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب شكري الخطوي لمواصلة الإشراف الفني على الفريق الأول خلال الموسم الكروي المقبل.
وأوضح ناصف، في تصريح اليوم الثلاثاء 10 جوان 2025، أنّ الهيئة المديرة اختارت تجديد الثقة في الخطوي بعد النتائج الإيجابية التي حققها في الموسم المنقضي، إذ قاد الفريق إلى نهائي كأس تونس بعد إقصاء منافسين بارزين خارج الديار، مثل النجم الساحلي في ربع النهائي والاتحاد المنستيري في نصف النهائي، قبل الهزيمة أمام الترجي الرياضي بهدف دون رد في المباراة الختامية.
وأوضح ناصف، في تصريح اليوم الثلاثاء 10 جوان 2025، أنّ الهيئة المديرة اختارت تجديد الثقة في الخطوي بعد النتائج الإيجابية التي حققها في الموسم المنقضي، إذ قاد الفريق إلى نهائي كأس تونس بعد إقصاء منافسين بارزين خارج الديار، مثل النجم الساحلي في ربع النهائي والاتحاد المنستيري في نصف النهائي، قبل الهزيمة أمام الترجي الرياضي بهدف دون رد في المباراة الختامية.
وأضاف أن مواصلة العمل مع الخطوي، الذي سبق له تدريب الفريق في نهاية موسم 2019، تندرج في إطار التحضير للاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي.
وفي ما يتعلق بملف الانتدابات، أشار ناصف إلى أن المفاوضات متواصلة مع الحارس الدولي نور الدين الفرحاتي، بعد نهاية تجربته مع اتحاد بن قردان، مشيرًا إلى إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد لتعويض رحيل كل من إسكندر الشيحي، غازي العيادي، عصمان واتارا، كلوسي أغبوزو وإبراهيم دجيتي، الذين تقرّر فك الارتباط معهم رسميًا خلال الأيام القادمة.
ويُذكر أن الملعب التونسي أنهى الموسم الفارط في المرتبة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى بـرصيد 49 نقطة.
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