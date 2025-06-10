الملعب التونسي يجدّد ثقته في شكري الخطوي ويواصل مفاوضاته مع الحارس نور الدين الفرحاتي

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أكّد بدر الدين ناصف، الناطق الرسمي باسم الملعب التونسي، التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب شكري الخطوي لمواصلة الإشراف الفني على الفريق الأول خلال الموسم الكروي المقبل.



وأوضح ناصف، في تصريح اليوم الثلاثاء 10 جوان 2025، أنّ الهيئة المديرة اختارت تجديد الثقة في الخطوي بعد النتائج الإيجابية التي حققها في الموسم المنقضي، إذ قاد الفريق إلى نهائي كأس تونس بعد إقصاء منافسين بارزين خارج الديار، مثل النجم الساحلي في ربع النهائي والاتحاد المنستيري في نصف النهائي، قبل الهزيمة أمام الترجي الرياضي بهدف دون رد في المباراة الختامية.

