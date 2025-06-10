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شراكة تونسية يابانية: انطلاق برنامج تكويني في جويلية المقبل لأطباء أفارقة في علاج أمراض القلب بمستشفى الرابطة بتونس

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Juin 2025 - 13:15 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تنطلق في شهر جويلية القادم أولى دورات برنامج التكوين الطبي "طب القلب من أجل إفريقيا"، التي ستنتظم بمستشفى الرابطة بتونس بإشراف رئيس قسم أمراض القلب بالمستشفى الدكتور محمد سامي المورالي وبمشاركة مدير مختبرات القلب والقسطرة بمستشفى "شونان كاماكورا" في اليابان الدكتور شيغيرو سايتو.

ويأتي هذا البرنامج في إطار تعاون مشترك بين وزارة الصحة والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وبالتنسيق مع المجموعة الطبية اليابانية "توكوشوكاي"، وبالتعاون مع مدينة العلوم بتونس، حسب ما أعلنت عنه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA).



ويمتد البرنامج على 3 سنوات، بمعدل دورة تكوينية سنوية مخصصة لفائدة حوالي 15 طبيبا من بلدان إفريقيا الفرنكوفونية.

وسيركز البرنامج على تعزيز قدرات الأطباء الأفارقة في علاج أمراض القلب، على غرار أمراض صمامات القلب. وستتولى مدينة العلوم بتونس الإشراف على الجوانب اللوجستية للبرنامج.


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