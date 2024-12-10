بطولة الرابطة 2 : برنامج مباريات الجولة التاسعة
في ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة أيام الجمعة 13 والسبت 14 والأحد 15 ديسمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر :
المجموعة الأولى
الجمعة 13 ديسمبر 2024
المجموعة الأولى
الجمعة 13 ديسمبر 2024
في ملعب حمودة الحداد بمقرين:
جمعية مقرين الرياضية - النادي الرياضي بحمام الأنف
السبت 14 ديسمبر 2024
في ملعب المرسى المعشب:
المستقبل الرياضي بالمرسى - النادي الرياضي القربي
في ملعب وادي الليل الاصطناعي:
المستقبل الرياضي بوادي الليل - النجم الرياضي الرادسي
في ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة:
الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة - الهلال الرياضي بمساكن
في ملعب جندوبة المرداسي الاصطناعي:
جندوبة الرياضية - الجمعية الرياضية باريانة
في ملعب حمام سوسة المعشب:
الأمل الرياضي بحمام سوسة - القلعة الرياضية
في الملعب البلدي بالمكنين:
نادي سبورتينغ المكنين - مكارم المهدية
المجموعة الثانية
الأحد 15 ديسمبر 2024
في الملعب البلدي ببوحجلة:
البعث الرياضي ببوحجلة - التقدم الرياضي بساقية الداير
في ملعب 2 مارس بصفاقس:
نادي المحيط القرقني - الهلال الرياضي الشابي
في الملعب البلدي بعقارب:
الكوكب الرياضي بعقارب - سكك الحديد الصفاقسي
في ملعب جلمة الاصطناعي:
النسر الرياضي بجلمة - المستقبل الرياضي بالقصرين
في ملعب قابس المعشب:
الملعب القابسي - أولمبيك سيدي بوزيد
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين:
الأمل الرياضي بالرقبة - الهلال الرياضي بالرديف
في ملعب مصطفى الدوري المعشب:
الأمل الرياضي بجربة - الشبيبة الرياضية القيروانية
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