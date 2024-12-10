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بطولة الرابطة 2 : برنامج مباريات الجولة التاسعة

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Decembre 2024 - 13:21 قراءة: 1 د, 4 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة أيام الجمعة 13 والسبت 14 والأحد 15 ديسمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر :

المجموعة الأولى
الجمعة 13 ديسمبر 2024
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في ملعب حمودة الحداد بمقرين:
جمعية مقرين الرياضية - النادي الرياضي بحمام الأنف

السبت 14 ديسمبر 2024
في ملعب المرسى المعشب:
المستقبل الرياضي بالمرسى - النادي الرياضي القربي
في ملعب وادي الليل الاصطناعي:
المستقبل الرياضي بوادي الليل - النجم الرياضي الرادسي
في ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة:
الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة - الهلال الرياضي بمساكن
في ملعب جندوبة المرداسي الاصطناعي:
جندوبة الرياضية - الجمعية الرياضية باريانة
في ملعب حمام سوسة المعشب:
الأمل الرياضي بحمام سوسة - القلعة الرياضية
في الملعب البلدي بالمكنين:
نادي سبورتينغ المكنين - مكارم المهدية

المجموعة الثانية
الأحد 15 ديسمبر 2024
في الملعب البلدي ببوحجلة:
البعث الرياضي ببوحجلة - التقدم الرياضي بساقية الداير
في ملعب 2 مارس بصفاقس:
نادي المحيط القرقني - الهلال الرياضي الشابي
في الملعب البلدي بعقارب:
الكوكب الرياضي بعقارب - سكك الحديد الصفاقسي
في ملعب جلمة الاصطناعي:
النسر الرياضي بجلمة - المستقبل الرياضي بالقصرين
في ملعب قابس المعشب:
الملعب القابسي - أولمبيك سيدي بوزيد
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين:
الأمل الرياضي بالرقبة - الهلال الرياضي بالرديف
في ملعب مصطفى الدوري المعشب:
الأمل الرياضي بجربة - الشبيبة الرياضية القيروانية


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