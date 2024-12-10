بطولة الرابطة 2 : برنامج مباريات الجولة التاسعة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم المقررة أيام الجمعة 13 والسبت 14 والأحد 15 ديسمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر :



المجموعة الأولى

الجمعة 13 ديسمبر 2024



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في ملعب حمودة الحداد بمقرين:

جمعية مقرين الرياضية - النادي الرياضي بحمام الأنف



السبت 14 ديسمبر 2024

في ملعب المرسى المعشب:

المستقبل الرياضي بالمرسى - النادي الرياضي القربي

في ملعب وادي الليل الاصطناعي:

المستقبل الرياضي بوادي الليل - النجم الرياضي الرادسي

في ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة:

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة - الهلال الرياضي بمساكن

في ملعب جندوبة المرداسي الاصطناعي:

جندوبة الرياضية - الجمعية الرياضية باريانة

في ملعب حمام سوسة المعشب:

الأمل الرياضي بحمام سوسة - القلعة الرياضية

في الملعب البلدي بالمكنين:

نادي سبورتينغ المكنين - مكارم المهدية



المجموعة الثانية

الأحد 15 ديسمبر 2024

في الملعب البلدي ببوحجلة:

البعث الرياضي ببوحجلة - التقدم الرياضي بساقية الداير

في ملعب 2 مارس بصفاقس:

نادي المحيط القرقني - الهلال الرياضي الشابي

في الملعب البلدي بعقارب:

الكوكب الرياضي بعقارب - سكك الحديد الصفاقسي

في ملعب جلمة الاصطناعي:

النسر الرياضي بجلمة - المستقبل الرياضي بالقصرين

في ملعب قابس المعشب:

الملعب القابسي - أولمبيك سيدي بوزيد

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين:

الأمل الرياضي بالرقبة - الهلال الرياضي بالرديف

في ملعب مصطفى الدوري المعشب:

الأمل الرياضي بجربة - الشبيبة الرياضية القيروانية