مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية: هذه الفترة من الشتاء تشهد تفشيا طبيعيا للفيروسات لكن دون خطورة

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قال مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس، اليوم الاثنين، إن "هذه الفترة من الشتاء تشهد تفشيا طبيعيا للفيروسات لكن دون خطورة تذكر"، مشددا على الالتزام بالتدابير الوقائية وتجنب شراء المضادات الحيوية، دون استشارة طبية.



وأفاد دغفوس، في تصريح ل(وات)، بأن معدلات انتشار الأمراض الفيروسية الموسمية ترتفع مع بداية فصل الشتاء، مؤكدا أن "الوضع الحالي لا يدعو للقلق، حيث لا توجد أي خطورة خاصة".





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وأوضح دغفوس أن فيروس "رينوفيروس" Rhinovirus، المعروف بأنه المسبب الرئيسي لنزلات البرد الشائعة، يعد الأكثر انتشارا في حاليا في تونس، إلا أنه "لا يسبب مضاعفات خطيرة".



كما لفت إلى وجود فيروسات أخرى أقل انتشارا، مثل "بارانفلونزا" Para-influenza وبعض الحالات المتفرقة من كوفيد-19، دون أن تكون هناك مؤشرات على خطورة استثنائية.



أما بشأن فيروس "برونكوليت" Bronchiolite، فقد أشار إلى انخفاض ملحوظ في عدد الاصابات بهذا الفيروس مقارنة بالعام الماضي.



وأكد دغفوس أن المركز الوطني لليقظة الدوائية رصد خلال شهر نوفمبر الماضي فيروسي "هاش3 ان2" /H3N2/ و"هاش1 ان1" /H1N1/، إلا أن "نشاطهما بقي محدودا".



وقدم دغفوس جملة من التوصيات للوقاية من الأمراض الفيروسية خلال الشتاء، مشددا على أهمية التلقيح ضد النزلة الموسمية، لا سيما للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكبار السن، والحوامل، والأطفال الذين يعانون من نقص المناعة.



كما أوصى بضرورة غسل اليدين عند العودة إلى المنزل، وتهوية المنازل بشكل منتظم، وحماية المسنين من العدوى، حتى وإن كانت الأعراض خفيفة لدى المصابين بالنزلة الموسمية أو بإحدى الفيروسات.



ونصح دغفوس المرضى بتجنب شراء الأدوية، خاصة المضادات الحيوية، دون استشارة طبية، محذّرا من مخاطرها ومضاعفاتها الجانبية خاصة على مرضى السكري والقلب وغيرهم.