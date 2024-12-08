اكثر من 3 الاف مواطن يستفيدون من خدمات العيادات الطبية المتنقلة متعددة التخصصات بولاية قبلي

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اختتمت العيادات الطبية المتنقلة متعددة التخصصات فعالياتها بولاية ڨبلي، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين استفادوا من خدمات صحية مجانية ومتنوعة إضافة إلى عمليات جراحية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.



وذكرت الوزارة في بلاغ لها اليوم الأحد، ان هذه العيادات التي قامت بها الفرق الطبية المتطوعة مكنت من تأمين 3164 معاينة طبية وإجراء 46 عملية جراحية واجراء فحوصات ماموغرافيا.





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كما شملت النتائج الميدانية لهذه العيادات، انجاز 52 تصويرًا بالصدى واجراء 157 فحصا لطب العيون وتوفير 89 نظارات طبية اضافة الى توزيع الأدوية المجانية على المرضى.



وتركّزت هذه الخدمات عدة نقاط صحية، من بينها المستشفى الجهوي بڨبلي، ومراكز الصحة الأساسية بالنّوّيل ودوز الغربية، بالإضافة إلى المستشفيات المحلية بدوز والفوار وسوق الأحد ومركز الوسيط برجيم معتوق والبليدات.



وقد جرى تنظيم العيادات في مختلف الاختصاصات الطبية بالتعاون بين وزارة الصحة، وزارة الدفاع الوطني، الهلال الأحمر التونسي، وعدد من منظمات المجتمع المدني.



وشملت الخدمات الصحية المقدمة استشارات طبية في عدة تخصصات، مثل جراحة العيون (بما في ذلك عمليات إزالة المياه البيضاء)، أمراض القلب والشرايين، الطب النفسي وطب الأطفال، وطب النساء والتوليد، والأمراض الجلدية والصدرية والإنعاش والتخدير وأمراض الغدد الصماء والسكري وطب الأنف والأذنين والحنجرة.



و تأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية وزارة الصحة الهادفة إلى تحقيق العدالة الصحية ووصول الخدمات الصحية لكل المواطنين، خاصة في المناطق الداخلية.

