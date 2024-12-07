رابطة الأبطال الافريقية: التعادل السلبي يحسم لقاء أورلندو بيراتس الجنوب افريقي والأهلي المصري

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تعادل أورلندو بيراتس الجنوب افريقي اليوم السبت مع ضيفه الأهلي المصري بدون أهداف في لقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية.



وبهذه النتيجة يتقاسم الفريقان صدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، مع أسبقية فارق الأهداف المقبولة والمدفوعة للفريق المصري.

يذكر أنّ المجموعة الثالثة تضم أيضا الى جانب أورلندو بيراتس الجنوب افريقي والأهلي المصري فريقي شباب بلوزداد الجزائري واستاد أبيدجان الايفواري.



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ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني، اثر نهاية مباريات دور المجموعات، الى الدور ربع النهائي.