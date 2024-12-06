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ديوان الطيران المدني والمطارات يجري عمليّة بيضاء في مجال سلامة الطيران المدني غدا السبت

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Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Decembre 2024 - 13:23 قراءة: 0 د, 22 ث
      
يجري ديوان الطيران المدني والمطارات، عمليّة بيضاء في مطار تونس قرطاج الدولي، تتمثّل في تمرين عام في مجال سلامة الطيران المدني، من الساعة التاسعة و45 دقيقة إلى الساعة 11 من صباح غد السبت.

وأفاد الديوان في بلاغ أصدره، الجمعة، أنّه يمكن أن ينجر عن هذه العمليّة ظهور سحابة من الدخّان في محيط مدرج الطائرات.

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وأشار إلى أنّ هذه العمليّة تهدف إلى الوقوف على مدى جاهزيّة المصالح والأطراف المتدخّلة في المطار في حالات الطوارىء.


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