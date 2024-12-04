بمشاركة الترجي الرياضي ... قرعة كأس العالم للأندية 2025 بمدينة ميامي الأمريكية

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تسحب الخميس في مدينة ميامي قرعة نهائيات بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 جوان و13 جويلية 2025، بمشاركة 32 فريقا من بينها الترجي الرياضي ممثل كرة القدم التونسية.





وسيتم تقسيم الفرق المشاركة الـ 32 عبر ثماني مجموعات من أربع فرق يخوضون في البداية دور المجموعات، ويتأهل منها المتصدر والوصيف في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.



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وستقام مراحل البطولة على 12 ملعبا بـ 11 مدينة من بينها ملعب هارد روك الذي ستقام عليه المباراة الافتتاحية بولاية فلوريدا، إلى جانب ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي الذي سيستضيف المباراة النهائية.



وتشهد البطولة مشاركة 12 فريقا من أوروبا و6 فرق من أمريكا الجنوبية و4 فرق من افريقيا و4مثلها من اسيا فيما ستكون أوقيانوسيا ممثلة بفريق واحد. وتشارك الولايات المتحدة الأمريكية، مستضيفة البطولة، بفريق واحد وتم منحه لإنتر ميامي الذي يضم النجم الارجنتيني ليونيل ميسي.

وأقيمت بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم خلال السنوات الأخيرة بمشاركة سبعة فرق لكن نسخة 2025 ستحظى بمشاركة 32 فريقا لتصبح الأكبر في تاريخ المسابقة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد اعلن امس الثلاثاء عن مستويات الاندية التي سيقع اعتمادها في عملية سحب القرعة المقررة بداية من الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس.

ولن يقع سحب ناديين من نفس القارة في نفس المجموعة ولا تطبق هذه القاعدة على الأندية الأوروبية.

وفي ما يلي تصنيف الاندية حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم :

التصنيف الأول: مانشستر سيتي - ريال مدريد - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان - فلامنغو - بالميراس - ريفر بليت - فلومنينيسي.

التصنيف الثاني: تشيلسي - بوروسيا دورتموند - إنتر ميلان - بورتو - أتلتيكو مدريد - بنفيكا - جوفنتوس - سالزبورغ.

التصنيف الثالث: الهلال - أولسن - الأهلي - الوداد - مونتيري - كلوب ليون - بوكا جونيور - بوتافوغو.

التصنيف الرابع: أوراوا ريد دياموند - العين - الترجي الرياضي - صن داونز - باتشوكا - سياتل واندرز - أوكلاند سيتي - إنتر ميامي.