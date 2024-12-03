قرعة كاس العالم للاندية : الترجي الرياضي التونسي في المستوى الرابع

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء عن مستويات الاندية التي سيقع اعتمادها في عملية سحب القرعة الخاصة بكاس العالم للاندية وجاء الترجي الرياضي التونسي في المستوى الرابع بمعية اندية أوراوا ريد دياموند - العين - صن داونز - باتشوكا - سياتل واندرز - أوكلاند سيتي - إنتر ميامي.



وستقام عملية القرعة يوم الخميس 5 ديسمبر الجاري بميامي بداية من الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس (س19).

ولن يقع سحب ناديين من نفس القارة في نفس المجموعة ولا تطبق هذه القاعدة على الأندية الأوروبية.



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وفي ما يلي تصنيف الاندية حسب ما جاء في الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم :



التصنيف الأول:

مانشستر سيتي - ريال مدريد - بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان - فلامنغو - بالميراس - ريفر بليت - فلومنينيسي.



التصنيف الثاني:

تشيلسي - بوروسيا دورتموند - إنتر ميلان - بورتو - أتلتيكو مدريد - بنفيكا - جوفنتوس - سالزبورغ.



التصنيف الثالث:

الهلال - أولسن - الأهلي - الوداد - مونتيري - كلوب ليون - بوكا جونيور - بوتافوغو.



التصنيف الرابع:

أوراوا ريد دياموند - العين - الترجي الرياضي - صن داونز - باتشوكا - سياتل واندرز - أوكلاند سيتي - إنتر ميامي.





