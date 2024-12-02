وزير الشؤون الخارجية يلتقي الجالية التونسية بمصر

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التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، مساء اليوم غرة ديسمبر 2024، بعدد من أفراد الجالية التونسية المقيمة بمصر.



واطّلع الوزير بمناسبة الزيارة التي يؤديها إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في المؤتمر الوزاري حول الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة،

يوم 2 ديسمبر 2024 بالقاهرة، على ظروف إقامة أبناء الجالية التونسية واستمع إلى مشاغلهم. وأبرز العناية الخاصّة التي يوليها رئيس الجمهورية لأبناء تونس حيثما كانوا بالخارج



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وأكد حرص وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على تحسين جودة الخدمات المقدّمة من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية في مختلف دول العالم. واستعرض في هذا الإطار مختلف المبادرات لتعصير الخدمات القنصلية المقدّمة إلى أفراد الجالية.



كما أشار الوزير إلى أهمية دور الجالية التونسية في المساهمة في المجهود الوطني للتنمية و في إشعاع صورة تونس بالخارج، داعيا إياهم إلى المزيد من التضامن والتآزر والتكافل فيما بينهم. وأكد حرص وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على تحسين جودة الخدمات المقدّمة من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية في مختلف دول العالم. واستعرض في هذا الإطار مختلف المبادرات لتعصير الخدمات القنصلية المقدّمة إلى أفراد الجالية.كما أشار الوزير إلى أهمية دور الجالية التونسية في المساهمة في المجهود الوطني للتنمية و في إشعاع صورة تونس بالخارج، داعيا إياهم إلى المزيد من التضامن والتآزر والتكافل فيما بينهم.