وكالة تونس افريقيا للانباء تكشف عن قائمة الرياضيين التونسيين المرشحين للمنافسة على لقب الافضل لعام 2024

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كشفت وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) اليوم الاحد عن قائمة الرياضيين التونسيين الذين تم ترشيحهم للمنافسة على لقب الافضل لعام 2024 في المسابقات الخمس للاستفتاء الرياضي الوطني في دورته الثالثة عشرة الذي تنظمه الوكالة سنويا دون انقطاع منذ 2012.



ويذكر ان الاستفتاء الرياضي الذي تنظمه ادارة الشباب والرياضة بوكالة (وات) مفتوح ضمن" المسابقة الرسمية" لمشاركة كل الاعلاميين الرياضيين التونسيين والمديرين الفنيين للجامعات الوطنية الرياضية ومدربي اندية الرابطة المحترفة الاولى.





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كما يمكن المشاركة في الاستفتاء للجمهور الرياضي عبر موقع الوكالة على الانترنات



وبعد سبر اراء تمهيدي اولي، تم ضبط قائمة المرشحين والمرشحات لاستفتاء افضل الرياضيين والرياضيات لعام 2024 كالاتي :



– مسابقة أفضل لاعب كرة قدم تونسي :

علي العابدي - امان الله مميش - ياسين مرياح - حمزة المثلوثي - بلال ايت مالك



- مسابقة أفضل رياضي :

فراس القطوسي (تايكواندو) - خليل الجندوبي (تايكواندو) - فارس الفرجاني (المبارزة) - محمد امين الجهيناوي (العاب القوى) - احمد الجزيري (العاب القوى)



– مسابقة افضل رياضية :

مروى بوزياني (العاب القوى) - شيماء التومي (تايكواندو) - اميمة البديوي (الجودو) - اكرام الظاهري (تايكواندو) - خديجة الكريمي (التجديف)



– مسابقة افضل رياضي (احتياجات خاصة – بارالمبي) :

امان الله التيساوي - وجدي بوكحيلي - رؤي الجبابلي - وليد كتيلة - ياسين القنيشي



– مسابقة افضل رياضية (احتياجات خاصة – بارالمبية) :

روعة التليلي - مروى البراهمي - رجاء الجبالي - سمر بن كعلاب - نورهان بلحاج سالم

كما يمكن المشاركة في الاستفتاء للجمهور الرياضي عبر موقع الوكالة على الانترنات tap.info.tn ضمن "مسابقة الجمهور".علي العابدي - امان الله مميش - ياسين مرياح - حمزة المثلوثي - بلال ايت مالكفراس القطوسي (تايكواندو) - خليل الجندوبي (تايكواندو) - فارس الفرجاني (المبارزة) - محمد امين الجهيناوي (العاب القوى) - احمد الجزيري (العاب القوى)مروى بوزياني (العاب القوى) - شيماء التومي (تايكواندو) - اميمة البديوي (الجودو) - اكرام الظاهري (تايكواندو) - خديجة الكريمي (التجديف)امان الله التيساوي - وجدي بوكحيلي - رؤي الجبابلي - وليد كتيلة - ياسين القنيشيروعة التليلي - مروى البراهمي - رجاء الجبالي - سمر بن كعلاب - نورهان بلحاج سالم