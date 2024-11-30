وزير الصحّة يدعو إلى تعزيز الرقابة الصحّية وتطوير الخدمات لضمان العدالة وحماية حقوق المرضى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/674ab934050ee4.28642781_ipekongjfqmlh.jpg width=100 align=left border=0>

شدد وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، الجمعة، على أهمية تطوير نظام الرقابة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على مجال المساعدة الطبية على الإنجاب (AMP).



وأكد الفرجاني، في افتتاح الأيام السادسة عشرة للتفقد الطبي، التي تنظم بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحّة وبحضور خبراء وأساتذة متخصصّين، أهمية تعزيز الرقابة الطبّية كخطوة أساسية لإرساء منظومة صحية عادلة ومتوازنة. ودعا إلى تكثيف الجهود لتحقيق استراتيجية الدولة في الصحة، التّي تقوم على الشفافية والمساواة، مع مراقبة مستمرة لمؤسسات القطاع العام والخاص لضمان جودة الخدمات وحماية حقوق المرضى.





...



وحسب بلاغ أصدرته وزارة الصحة، تتمثل المحاور الرئيسية للعمل والتطوير في تعزيز دور التفقد الطبي من خلال تحسين آليات الرقابة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين و مكافحة الفساد في القطاع الصحّي بآليات رقابة فعالة ومستدامة.



ومن محاور العمل، أيضا، وفق البلاغ ذاته، إشراك خبراء متخصصّين وتوظيف خبرات في الأخلاقيات الطبّية والقوانين الصحيّة لضمان حماية حقوق المرضى والالتزام بالمعايير الأخلاقية.



اما الجانب الثالث فتعلّق برقمنة القطاع الصحّي عبر اعتماد الرقمنة في المؤسسات الصحّية لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات وتقليص الفوارق في النفاذ إلى المواعيد والخدمات الصحّية.