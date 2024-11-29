بنزرت: إصابة شخصين بكسور اثر اصطدام حافلة خاصة لنقل العمال بجرار فلاحي على مستوى منطقة سيدي عثمان باوتيك

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تولت مصالح الحماية المدنية والصحة العمومية، ببنزرت، نقل شخصين اصيبا بكسور على مستوى اليد والساق ونقل اخرين بحالة اغماء اثر اصطدام حافلة خاصة تابعة لاحدى المؤسسات المنتصبة بالمنطقة الصناعية بمدينة ماطر مخصصة لنقل العمال، بجرار فلاحي على مستوى الطريق الوطنية رقم 7 بمنطقة سيدي عثمان بمعتمدية ماطر، وفق ما افاد به مصدر محلي مسؤول صحفي "وات".



وبين المصدر ذاته، ان الحافلة (من الحجم الصغير)، كان على متنها 21 شخصا، وهي تعود لاحدى المؤسسات الصناعية المنتصبة بماطر وكانت في اتجاه منطقة دوار هيشر بالعاصمة، وقد اصطدمت الحافلة بمجرورة جرار فلاحي محملة بكميات من القمح على مستوى منطقة سيدي عثمان، مما انجر عنه إصابة راكبين بكسور وحالتي اغماء، وقد تم نقلهم على جناح السرعة الى المستشفى المحلي بماطر اين تمت الإحاطة بهم وحالتهم مستقرة.

يشار الى ان المصالح الأمنية، تولت من جانبها فتح بحث تحقيقي بشأن اطوار الحادث وتحديد المسؤوليات بشانه.