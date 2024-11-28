رابطة أبطال أوروبا: ليفربول يتصدر بالعلامة الكاملة ويكسر عقدة 15 عاما أمام ريال مدريد

واصل ليفربول الإنقليزي انطلاقته المميزة في رابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم بحلتها الجديدة بعدما حقق فوزه الخامس تواليا على حساب ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بنتيجة 2-صفر مساء يوم الاربعاء على ملعب "آنفيلد" في الجولة الخامسة.

وسجل الأرجنتيني أليكسيس ماك اليستير والهولندي كودي جاكبو الهدفين في الدقيقتين 52 و77.



وحقق ليفربول فوزه الرابع على ريال مدريد والأول منذ انتصاره بنتيجة 4-صفر في مارس 2009 في إياب دور الـ16، ليكسر بذلك عقدة لازمته طوال 15 عاما تفوق فيها الفريق الإسباني على ليفربول في 7 مباريات متتالية.



والفوز هو الخامس تواليا لليفربول محققا العلامة الكاملة ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويستعيد صدارة الترتيب العام بفارق نقطتين عن إنتر ميلان الإيطالي معززا من معنوياته قبل مواجهته المرتقبة أمام مانشستر سيتي الأحد المقبل في الجولة الثالثة عشرة من البطولة الإنقليزية الممتازة.في المقابل، مني ريال مدريد بخسارته الثانية على التوالي والثالثة في المسابقة القارية هذا الموسم مقابل فوزين ليتوقف رصيده عند ست نقاط ويتراجع إلى المركز الرابع والعشرين من المسابقة.وفي مباراة ثانية، واصل فريق بوروسيا دورتموند الألماني زحفه نحو مراكز المقدمة بفوزه على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 3-صفر. وسجل الأهداف الثلاثة الإنقليزي جيمي بينو جيتنز والجزائري رامي بن سبعيني والغيني سيرهو جيراسي في الدقائق 41 و56 و90.ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 12 نقطة وتقدم إلى المركز الرابع فيما توقف رصيد دينامو زغرب الذي تكبد خسارته الثانية مقابل فوزين وتعادل وحيد عند 7 نقاط في المركز الثاني والعشرين.وفي بقية النتائج، فاز سرفينا زفيزدا الصربي على ضيفه شتوتغارت الألماني 5-1 وشتورم غراتس النمساوي على جيرونا الإسباني 1-صفر وبنفيكا البرتغالي على مضيفه موناكو الفرنسي 3-2 وبي إس في آيندهوفن الهولندي على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 3-2 وليل الفرنسي على مضيفه بولونيا الإيطالي 2-1 في حين تعادل أستون فيلا الإنقليزي مع ضيفه يوفنتوس الإيطالي بلا اهداف وسيلتك الاسكتلندي مع ضيفه كلوب بروج البلجيكي 1-1.