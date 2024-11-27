بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة - نتائج مقابلات الجولة الثالثة
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة لبطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة التي دارت اليوم الاربعاء:
المجموعة الاولى
قاعة الدخلاوي :
سعيدية سيدي بوسعيد / الترجي الرياضي 1-3
المجموعة الاولى
قاعة الدخلاوي :
سعيدية سيدي بوسعيد / الترجي الرياضي 1-3
قاعة البجاوي
جمعية اتصالات صفاقس /مولدية بوسالم 0-3
قاعة الزواوي بالهوارية
نسر الهوارية - مستقبل المرسى 0-3
الترتيب ن ل
الترجي الرياضي 9 3
مولدية بوسالم 9 3
سعيدية سيدي بوسعيد 6 3
مستقبل المرسى 3 3
نسر الهوارية 0 3
جمعية اتصالات صفاقس 0 3
المجموعة الثانية
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
النادي الصفاقسي / فتح حمام الاغزاز 0/3
الاربعاء 27 نوفمبر 2024
قاعة البجاوي-صفاقس
اتحاد النقل-الصفاقسي / الاولمبي القليبي 3-0
القاعة الاولمبية بسوسة
النجم الساحلي / نادي حمام الأنف 3-0
الترتيب ن ل
النادي الصفاقسي 9 3
النجم الساحلي 9 3
الاولمبي القليبي 3 3
اتحاد النقل بصفاقس 3 3
نادي حمام الانف 2 3
فتح حمام الاغزاز 1 3
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