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بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة - نتائج مقابلات الجولة الثالثة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 27 Novembre 2024 - 21:14 قراءة: 0 د, 43 ث
      
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة لبطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة التي دارت اليوم الاربعاء:
المجموعة الاولى
قاعة الدخلاوي :
سعيدية سيدي بوسعيد / الترجي الرياضي 1-3
...

قاعة البجاوي
جمعية اتصالات صفاقس /مولدية بوسالم 0-3
قاعة الزواوي بالهوارية
نسر الهوارية - مستقبل المرسى 0-3

الترتيب ن ل
الترجي الرياضي 9 3
مولدية بوسالم 9 3
سعيدية سيدي بوسعيد 6 3
مستقبل المرسى 3 3

نسر الهوارية 0 3
جمعية اتصالات صفاقس 0 3

المجموعة الثانية

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
النادي الصفاقسي / فتح حمام الاغزاز 0/3
الاربعاء 27 نوفمبر 2024
قاعة البجاوي-صفاقس
اتحاد النقل-الصفاقسي / الاولمبي القليبي 3-0
القاعة الاولمبية بسوسة
النجم الساحلي / نادي حمام الأنف 3-0

الترتيب ن ل
النادي الصفاقسي 9 3
النجم الساحلي 9 3
الاولمبي القليبي 3 3
اتحاد النقل بصفاقس 3 3

نادي حمام الانف 2 3
فتح حمام الاغزاز 1 3


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