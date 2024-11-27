بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة - نتائج مقابلات الجولة الثالثة

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في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثالثة لبطولة القسم الوطني (أ) للكرة الطائرة التي دارت اليوم الاربعاء:

المجموعة الاولى

قاعة الدخلاوي :

سعيدية سيدي بوسعيد / الترجي الرياضي 1-3



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قاعة البجاوي

جمعية اتصالات صفاقس /مولدية بوسالم 0-3

قاعة الزواوي بالهوارية

نسر الهوارية - مستقبل المرسى 0-3



الترتيب ن ل

الترجي الرياضي 9 3

مولدية بوسالم 9 3

سعيدية سيدي بوسعيد 6 3

مستقبل المرسى 3 3



نسر الهوارية 0 3

جمعية اتصالات صفاقس 0 3



المجموعة الثانية



الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

النادي الصفاقسي / فتح حمام الاغزاز 0/3

الاربعاء 27 نوفمبر 2024

قاعة البجاوي-صفاقس

اتحاد النقل-الصفاقسي / الاولمبي القليبي 3-0

القاعة الاولمبية بسوسة

النجم الساحلي / نادي حمام الأنف 3-0



الترتيب ن ل

النادي الصفاقسي 9 3

النجم الساحلي 9 3

الاولمبي القليبي 3 3

اتحاد النقل بصفاقس 3 3



نادي حمام الانف 2 3

فتح حمام الاغزاز 1 3

