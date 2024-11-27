رابطة ابطال افريقيا - تحكيم تونسي لمقابلة الاهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري

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عينت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم طاقما تحكيميا تونسيا لادارة مباراة الاهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري المقررة يوم 22 ديسمبر المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة بداية من الساعة السادسة مساء لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات لرابطة الابطال الافريقية.



ويتالف طاقم التحكيم من الحكم صادق السالمي والمساعدين وائل الحناشي ويوسف الجامي في حين سيكون يسري بوعلي حكما رابعا.

وكان الاهلي حامل اللقب استهل مشواره في مرحلة المجموعات بالفوز على ضيفه استاد ابيدجان الايفواري 4-2 في حين انقاد شباب بلوزداد الى الهزيمة على ارضه امام اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي 1-2 امس الثلاثاء.



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ويلاقي الاهلي في الجولة الثانية المقررة بين 6 و8 ديسمبر المقبل اورلاندو بيراتس في جنوب افريقيا بينما يتحول شباب بلوزدد الى كوت ديفوار لمواجهة استاد ابيدجان.

ويتاهل اول وثاني المجموعة الى الدور ربع النهائي.