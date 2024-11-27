بطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة - النادي الصفاقسي يفوز على فتح حمام الاغزاز 3-صفر وينفرد مؤقتا بالصدارة
فازالنادي الصفاقسي على فتح حمام الاغزاز بنتيجة 3-صفر في مباراة متقدمة اقيمت امس الثلاثاء حساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى لبطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة.
وانفرد النادي الصفاقسي بالمركز الاول مؤقتا برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية بينما توقف رصيد فتح حمام الاغزاز عند نقطة واحدة في المركز قبل الاخير بلا فوز.
المجموعة الثانية
وانفرد النادي الصفاقسي بالمركز الاول مؤقتا برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية بينما توقف رصيد فتح حمام الاغزاز عند نقطة واحدة في المركز قبل الاخير بلا فوز.
المجموعة الثانية
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
النادي الصفاقسي / فتح حمام الاغزاز 0/3
الاربعاء 27 نوفمبر 2024
قاعة البجاوي-صفاقس :17.00- اتحاد النقل-الصفاقسي / الاولمبي القليبي
القاعة الاولمبية بسوسة : 18.00- النجم الساحلي / نادي حمام الأنف
الترتيب ن ل
النادي الصفاقسي 9 3
النجم الساحلي 6 2
الاولمبي القليبي 3 2
نادي حمام الانف 2 2
فتح حمام الاغزاز 1 3
اتحاد النقل بصفاقس 0 2
الاربعاء 27 نوفمبر 2024
المجموعة الاولى
قاعة الدخلاوي : –18.00- سعيدية سيدي بوسعيد / الترجي الرياضي
قاعة البجاوي-صفاقس : 15.00- جمعية اتصالات صفاقس /مولدية بوسالم
قاعة الزواوي بالهوارية : 18.00- نسر الهوارية - مستقبل المرسى
الترتيب ن ل
الترجي الرياضي 6 2
مولدية بوسالم 6 2
سعيدية سيدي بوسعيد 6 2
نسر الهوارية 0 2
مستقبل المرسى 0 2
جمعية اتصالات صفاقس 0 2
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