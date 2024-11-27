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بطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة - النادي الصفاقسي يفوز على فتح حمام الاغزاز 3-صفر وينفرد مؤقتا بالصدارة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 27 Novembre 2024 - 13:17 قراءة: 1 د, 57 ث
      
فازالنادي الصفاقسي على فتح حمام الاغزاز بنتيجة 3-صفر في مباراة متقدمة اقيمت امس الثلاثاء حساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى لبطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة.
وانفرد النادي الصفاقسي بالمركز الاول مؤقتا برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية بينما توقف رصيد فتح حمام الاغزاز عند نقطة واحدة في المركز قبل الاخير بلا فوز.

المجموعة الثانية
...

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
النادي الصفاقسي / فتح حمام الاغزاز 0/3
الاربعاء 27 نوفمبر 2024
قاعة البجاوي-صفاقس :17.00- اتحاد النقل-الصفاقسي / الاولمبي القليبي
القاعة الاولمبية بسوسة : 18.00- النجم الساحلي / نادي حمام الأنف

الترتيب                          ن              ل 
النادي الصفاقسي              9                 3 
النجم الساحلي                  6                2
الاولمبي القليبي               3                 2 
نادي حمام الانف             2                2
فتح حمام الاغزاز           1                  3
اتحاد النقل بصفاقس         0 2            

الاربعاء 27 نوفمبر 2024
المجموعة الاولى
قاعة الدخلاوي : –18.00- سعيدية سيدي بوسعيد / الترجي الرياضي
قاعة البجاوي-صفاقس : 15.00- جمعية اتصالات صفاقس /مولدية بوسالم
قاعة الزواوي بالهوارية : 18.00- نسر الهوارية - مستقبل المرسى

الترتيب                 ن ل
الترجي الرياضي            6           2
مولدية بوسالم                         6            2
سعيدية سيدي بوسعيد                             6            2
نسر الهوارية                                       0           2
مستقبل المرسى                                     0            2
جمعية اتصالات صفاقس                          0            2



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