بطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة - النادي الصفاقسي يفوز على فتح حمام الاغزاز 3-صفر وينفرد مؤقتا بالصدارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6727979a909e49.73130029_ipmjnfqoeklgh.jpg width=100 align=left border=0>

فازالنادي الصفاقسي على فتح حمام الاغزاز بنتيجة 3-صفر في مباراة متقدمة اقيمت امس الثلاثاء حساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ضمن المرحلة الاولى لبطولة القسم الوطني /أ/ للكرة الطائرة.

وانفرد النادي الصفاقسي بالمركز الاول مؤقتا برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية بينما توقف رصيد فتح حمام الاغزاز عند نقطة واحدة في المركز قبل الاخير بلا فوز.



المجموعة الثانية



...



الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

النادي الصفاقسي / فتح حمام الاغزاز 0/3

الاربعاء 27 نوفمبر 2024

قاعة البجاوي-صفاقس :17.00- اتحاد النقل-الصفاقسي / الاولمبي القليبي

القاعة الاولمبية بسوسة : 18.00- النجم الساحلي / نادي حمام الأنف



الترتيب ن ل

النادي الصفاقسي 9 3

النجم الساحلي 6 2

الاولمبي القليبي 3 2

نادي حمام الانف 2 2

فتح حمام الاغزاز 1 3

اتحاد النقل بصفاقس 0 2



الاربعاء 27 نوفمبر 2024

المجموعة الاولى

قاعة الدخلاوي : –18.00- سعيدية سيدي بوسعيد / الترجي الرياضي

قاعة البجاوي-صفاقس : 15.00- جمعية اتصالات صفاقس /مولدية بوسالم

قاعة الزواوي بالهوارية : 18.00- نسر الهوارية - مستقبل المرسى



الترتيب ن ل

الترجي الرياضي 6 2

مولدية بوسالم 6 2

سعيدية سيدي بوسعيد 6 2

نسر الهوارية 0 2

مستقبل المرسى 0 2

جمعية اتصالات صفاقس 0 2



