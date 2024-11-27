المستشفى الميداني ببئر علي بن خليفة يبدأ في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة غدًا

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أعلنت وزارة الصحة، مساء الثلاثاء، أن المستشفى الميداني بمعتمدية بئر علي بن خليفة في ولاية صفاقس سيبدأ، غدًا الخميس، في تقديم العيادات الطبية المتخصصة وإجراء العمليات الجراحية. يأتي ذلك بعد تجهيز المستشفى بالكامل واستعداده لاستقبال المرضى الذين تتطلب حالتهم تدخلاً جراحيًا.



هذا الإعلان جاء عقب زيارة تفقدية للمستشفى الميداني، قام بها المدير العام للصحة ومجموعة من رؤساء الأقسام الطبية والجراحية من المستشفيات الجامعية بالجهة، للاطلاع على جاهزية المعدات الطبية وظروف الإقامة للمرضى.



هذا الإعلان جاء عقب زيارة تفقدية للمستشفى الميداني، قام بها المدير العام للصحة ومجموعة من رؤساء الأقسام الطبية والجراحية من المستشفيات الجامعية بالجهة، للاطلاع على جاهزية المعدات الطبية وظروف الإقامة للمرضى.

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كما شمل البرنامج زيارة للمستشفى العسكري الجامعي بطينة، حيث تم نقل أقسام الأمراض السارية، والأمراض الباطنية، وأمراض الغدد والسكري من مستشفى الهادي شاكر، وذلك لتسهيل عملية صيانة المبنى وتحسين الخدمات الصحية بالجهة، وفق خطة تطوير المنظومة الصحية التي تتبعها وزارة الصحة تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية.



يُذكر أن وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، كان قد زار صفاقس في وقت سابق وتعهد بإحداث المستشفى الميداني الجراحي متعدد الاختصاصات، مع فتح الأقسام المغلقة بمستشفى بئر علي بن خليفة وإحالة ملف الإخلالات في تنفيذ المشروع إلى القضاء.