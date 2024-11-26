كاس الكونفدرالية الافريقية : النادي الصفاقسي جاهز لمبارة نادي قسنطينية ... (المدرب الكسندر سانتوس)

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أكد البرتغالي ألكسندر سانتوس، مدرب النادي الصفاقسي، جاهزية فريقه لمواجهة نادي قسنطينة الجزائري غدا الاربعاء بملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الخامسة مساء لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم مشيرا الى أنّ تحقيق نقاط الفوز يعتبر أفضل سيناريو في بداية مشوار دور المجموعات.



وأوضح ألكسندر سانتوس خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الثلاثاء بقاعة الندوات الاعلامية بملعب حمادي العقربي برادس رفقة قائد الفريق أيمن دحمان لتسليط الضوء على آخر الاستعدادت قبل 24 ساعة من المباراة المرتقبة أنّ النادي الصفاقسي سيسعى جاهدا لتحقيق انطلاقة موفقة من شانها ان تدعم حظوظه في سباق التأهل الى الدور ربع النهائي مبرزا أنّ قائمة اللاعبين التي سيعوّل عليها لن تشهد أي غياب يذكر.

وبيّن أنّ اللعب خارج ملعب الطيب المهيري بصفاقس بسبب عدم تاهيله قاريا لن يكون له أي تأثير على أداء اللاعبين قائلا في ذلك انّ فريقه كان قد قدّم مباراة جيّدة على جميع الواجهات في آخر مقابلة خاضها في ملعب حمادي العقربي برادس أمام النادي الافريقي (صفر-صفر) متصدر بطولة الرابطة المحترفة الأولى.



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واضاف أنّ فريقه سيعمل على فرض أسلوب لعبه طيلة فترات المباراة معربا عن الاعتقاد ان نتيجة المقابلة سيحسمها الفريق الأكثر حضورا والأقل ارتكابا للاخطاء.

وخلص الى أنّ ضمان التأهل الى الدور ربع النهائي في مجموعة تضم كذلك اونز برافوش الأنغولي وسيمبا التنزاني يستوجب تحصيل أكثر عدد ممكن من النقاط في جميع المباريات الست وبالتالي فانّ مباراة الغد رغم أهميتها لن تكون مصيرية وفق تعبيره.

ومن جهته أفاد الحارس الدولي أيمن دحمان أنّ لاعبي النادي الصفاقسي لهم خبرة المواعيد الهامة مشددا على ضرورة الخروج بنقاط الفوز لرفع منسوب الثقة في صفوف الفريق ومواصلة مشوار دور المجموعات بمعنويات مرتفعة.

وقال انّ الفريق سيخوض المباراة بروح انتصارية ولن يدخر اي جهد لاسعاد جماهيره مؤكدا على ضرورة خوض مباريات دور المجموعات وفق خصوصية كل منافس مشددا أنّ النادي يتطلّع الى الذهاب بعيدا في المسابقة والمراهنة على الفوز باللقب الذي أحرزه سابقا في 4 مناسبات بالنسختين القديمة والجديدة سنوات 1998 و2007 و2008 و2013.

يذكر أنّ المباراة سيديرها ثلاثي تحكيم مصري يتكون من الحكم محمود البنا والمساعدين سامي هلهال ويوسف البساطي.