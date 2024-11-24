مسرحية "جسد" للمودعين بمركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني تطرح قضية العنف المسلط على حاملي الإعاقة

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قدم عدد من الأطفال المنتمين إلى نادي التنشيط المسرحي بمركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني اليوم الأحد مسرحية بعنوان "جسد" وهو ثاني العروض المسرحية المبرمجة ضمن قسم "مسرح الحرية" في الدورة الخامسة والعشرين لأيام قرطاج المسرحية.



"جسد" هي مسرحية من نص وإخراج المقدم عماد خلف الله وهو مرّبي ومؤطر بمركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني ويشارك للمرة الثالثة ضمن عروض "مسرح الحرية". وتطرح المسرحية العديد من القضايا التي تمس الأطفال ومختلف الفئات العمرية وهي التنمر والعنف المسلط على حاملي وحاملات الإعاقة.





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بأداء مبهر وانغماس كلي في الشخصيات أدى أربعة أطفال بطولة هذا العمل المسرحي الذي راوح بين الواقع والتخييل إذ يُستهل بمشهد لعب بين مجموعة من الأطفال الذين يستسهلون التهكم واستعمال العنف اللفظي والسخرية من الآخر ليدخلوا لاحقا في حالة من التخيل التي تضعهم موضع حاملي إعاقات بصرية وسمعية وحركية ليقدموا من خلال هذا التخييل موضوعين هامين هما العنف المسلط على حاملي الإعاقة وحوادث الحياة التي يمكن أن تتسبب في الإعاقة للأشخاص.

ومن زاوية أخرى تطرح المسرحية أهمية العمل المشترك ونبذ العنف والكراهية من أجل بناء مجتمع يقوم على مبادئ الاحترام والتعاون.

وحول فكرة المسرحية أشار كاتب النص عماد خلف الله أنه مستوحى من مشهد عايشه في حياته اليومية وارتأى أن يجسده من خلال عمل مسرحي توعوي يندرج ضمن فئة مسرح الإدماج.



وتجدر الإشارة إلى أن نادي التنشيط المسرحي بمركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني دأب على المشاركة في فعاليات أيام قرطاج المسرحية ومن ضمن العروض التي شارك بها في سنة 2022 عمل بعنوان "انفصام" وهو أيضا من إخراج عماد خلف الله.



وسيكون جمهور قسم "مسرح الحرية" على موعد غدا الاثنين مع ثلاثة عروض مسرحية أخرى انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه السادس، وستتواصل عروض مسرح الحرية يوميا بداية من العاشرة صباحا إلى غاية يوم 28 نوفمبر بنفس الفضاء.