سليانة: تقدم مكونات مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الهشة بنسبة 75 بالمائة جهات

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شهدت مكونات مشروع التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الهشة بولاية سليانة، الذي يشمل عمادتي القابل وسيدي منصور من معتمدية سليانة الجنوبية، تقدما بنسبة 75 بالمائة.



وبين المنسق الجهوي للمشروع ورئيس قسم التشجير وحماية الأراضي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية رضا الزيدي في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم حفر بئرين بالمنطقة السقوية الأخماس بمعتمدية سليانة الجنوبية وانجاز 44 منشأة مائية لحماية الأودية، والتدخل لتخفيف وتشذيب عدد من الأشجار والقيام بغراسات رعوية على مساحة 300 هكتار.





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وذكر ان أشغال انجاز مسالك غابية تقدمت على طول 9.3 كم، فضلا عن تقدم انجاز 17.3 كم من المسالك الفلاحية بنسبة 90 بالمائة.

وأضاف انه تم في نطاق المشروع، انجاز 175 خزانا مائيا فرديا سعة 20 مترا مكعبا، لافتا إلى تقدم أشغال انجاز بحيرة جبلية على وادي الفوار بمنطقة سيدي منصور بنسبة 98 بالمائة.



واشار الى اقتناء جرارين (2) ومثلها صهاريج سعتها 5 ألاف لتر، وتسليمها الى بلديتي سليانة وسيدي مرشد لمعاضدة مجهوداتها في إطار حملة مقاومة العطش، كما تم القيام بدراسة لتزويد مناطق كهف شعيب والنمايرية والسلايمية و الصنوبرين بالماء الصالح للشرب (في مرحلة طلب العروض).

كما افاد بالمناسبة انه تم الاعلان عن طلب العروض لتهيئة 4 مدارس ابتدائية بعمادتي القابل وسيدي منصور( 2 مدارس انجزت و2 مدارس تقدم الأشغال فيها بنسبة 50 بالمائة).

يذكر أن المشروع انطلق منذ سنة 2018 ويتواصل الى غاية 2027 بتمويل مشترك من ميزانية الدولة والوكالة الفرنسية للتنمية يفوق 188 مليون دينار، ويهتم بالمناطق الهشة والمعرضة للتدهور في ظل التغيرات المناخية، ويهدف الى التصرف الرشيد في الموارد الطبيعية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستدامة والتأقلم مع تغير المناخ في 5 ولايات وهي سليانة والكاف والقيروان وسيدي بوزيد وبنزرت.