مختصون في التغذية يشددون على ضرورة تنفيذ برامج وقائية مستدامة للتصدي للسمنة خاصة لدى الأطفال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6742ee4d82ba59.09136542_finphmqjlkeog.jpg width=100 align=left border=0>

شدّد ثلة من الخبراء في التغذية، خلال يوم توعوي مفتوح، يهدف إلى تعزيز الوقاية من السكري والسمنة، على ضرورة تنفيذ برامج وقائية مستدامة للتصدي للسمنة خاصة لدى الأطفال وذلك حسب بلاغ وزارة الصحة على صفحتها على فيسبوك.



و أضاف بلاغ وزارة الصحة أن الخبراء أوصوا خلال هذا اليوم التوعوي، الذي نظمه أمس السبت المعهد الوطني زهير القلال للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بالعاصمة، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكري، بضرورة العمل على تحسين التوعية بالتغذية الصحيّة عبر استراتيجيات تواصل فعّالة وتعزيز الوقاية من مضاعفات الأمراض المرتبطة بالتغذية.

وللاشارة تم بالمناسبة تنظيم عيادات مجانية لتقصي السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم، وتقديم محاضرات حول التغذية السليمة لمرضى السكري وأهمية نمط الحياة الصحي، الى جانب تنظيم ورشات رياضية وتوزيع مواد تثقيفية.



...



و أشار البلاغ الى أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزام الدولة بتحسين صحة المواطنين والوقاية من الأمراض المزمنة من خلال السياسات التوعوية والوقائية.