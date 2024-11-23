الرابطة 2 : نتائج الدفعة الاولى من مقابلات الجولة السادسة

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في ما يلي نتائج الدفعة الأولى من مقابلات الجولة السادسة لبطولة الربطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت :



المجموعة الأولى:

السبت 23 نوفمبر 2024:



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في ملعب فرحات حشاد باريانة

الجمعية الرياضية باريانة - النجم الرياضي الرادسي 1 - 0

في ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة - المستقبل الرياضي بالمرسى 0 - 2

في ملعب قربة البلدي

النادي الرياضي القربي - نادي سبورتينغ المكنين 1 - 0

في ملعب حمام سوسة المعشب

الأمل الرياضي بحمام سوسة - جندوبة الرياضية 0 - 0

في ملعب القلعة الصغرى المعشب

القلعة الرياضية - الهلال الرياضي بمساكن 1 - 0





الترتيب ن ل

1- النادي القربي 14 6

2- امل حمام سوسة 12 6

3- مستقبل المرسى 11 6

-- القلعة الرياضية 11 6

-- جندوبة الرياضية 11 6

6- جمعية مقرين 10 5

7- مكارم المهدية 7 5

-- جمعية اريانة 7 6

9- نادي حمام الانف 6 5

10-مستقبل وادي الليل 5 5

--هلال مساكن 5 6

12- ملعب منزل بورقيبة 3 6

-13سبورتينغ المكنين 2 6

--النجم الرادسي 2 6







المجموعة الثانية:

السبت 23 نوفمبر 2024:

في الملعب البلدي بالرديف

الهلال الرياضي بالرديف - الأمل الرياضي بجربة 1 - 0







الترتيب:



الترتيب ن ل

1- شبيبة القيروان 13 5

2- مستقبل القصرين 12 5

3- كوكب عقارب 11 5

4- محيط قرقنة 8 5

-- نسر جلمة 8 5

-اولمبيك سيدي بوزيد 8 5

- بعث بوحجلة 8 5

8-هلال الرديف 7 6

9-سكك الحديد الصفاقسي 5 5

- امل الرقبة 5 5

-تقدم ساقية الداير 4 5

-- هلال الشابة 4 5

13- الملعب القابسي 2 5

-امل جربة 2 6





وتستكمل غدا الأحد الجولة السادسة باقامة الدفعة الثانية من المباريات وفقا للبرنامج التالي:





الأحد 24 نوفمبر 2024

المجموعة الأولى:

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - النادي الرياضي بحمام الأنف

في ملعب حمودة الحداد بمقرين

جمعية مقرين الرياضية - المستقبل الرياضي بوادي الليل





الأحد 24 نوفمبر 2024

المجموعة الثانية:

في ملعب حمدة العواني بالقيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية - الهلال الرياضي الشابي

في ملعب ساقية الداير الاصطناعي

التقدم الرياضي بساقية الداير - سكك الحديد الصفاقسي

في ملعب 2 مارس بصفاقس

نادي المحيط القرقني - الكوكب الرياضي بعقارب

في ملعب القصرين المعشب

المستقبل الرياضي بالقصرين - أولمبيك سيدي بوزيد

في ملعب جلمة الاصطناعي

النسر الرياضي بجلمة - البعث الرياضي ببوحجلة

في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي - الأمل الرياضي بالرقبة