الرابطة 2 : نتائج الدفعة الاولى من مقابلات الجولة السادسة
في ما يلي نتائج الدفعة الأولى من مقابلات الجولة السادسة لبطولة الربطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي دارت اليوم السبت :
المجموعة الأولى:
السبت 23 نوفمبر 2024:
المجموعة الأولى:
السبت 23 نوفمبر 2024:
في ملعب فرحات حشاد باريانة
الجمعية الرياضية باريانة - النجم الرياضي الرادسي 1 - 0
في ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة - المستقبل الرياضي بالمرسى 0 - 2
في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي - نادي سبورتينغ المكنين 1 - 0
في ملعب حمام سوسة المعشب
الأمل الرياضي بحمام سوسة - جندوبة الرياضية 0 - 0
في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية - الهلال الرياضي بمساكن 1 - 0
الترتيب ن ل
1- النادي القربي 14 6
2- امل حمام سوسة 12 6
3- مستقبل المرسى 11 6
-- القلعة الرياضية 11 6
-- جندوبة الرياضية 11 6
6- جمعية مقرين 10 5
7- مكارم المهدية 7 5
-- جمعية اريانة 7 6
9- نادي حمام الانف 6 5
10-مستقبل وادي الليل 5 5
--هلال مساكن 5 6
12- ملعب منزل بورقيبة 3 6
-13سبورتينغ المكنين 2 6
--النجم الرادسي 2 6
المجموعة الثانية:
السبت 23 نوفمبر 2024:
في الملعب البلدي بالرديف
الهلال الرياضي بالرديف - الأمل الرياضي بجربة 1 - 0
الترتيب:
الترتيب ن ل
1- شبيبة القيروان 13 5
2- مستقبل القصرين 12 5
3- كوكب عقارب 11 5
4- محيط قرقنة 8 5
-- نسر جلمة 8 5
-اولمبيك سيدي بوزيد 8 5
- بعث بوحجلة 8 5
8-هلال الرديف 7 6
9-سكك الحديد الصفاقسي 5 5
- امل الرقبة 5 5
-تقدم ساقية الداير 4 5
-- هلال الشابة 4 5
13- الملعب القابسي 2 5
-امل جربة 2 6
وتستكمل غدا الأحد الجولة السادسة باقامة الدفعة الثانية من المباريات وفقا للبرنامج التالي:
الأحد 24 نوفمبر 2024
المجموعة الأولى:
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - النادي الرياضي بحمام الأنف
في ملعب حمودة الحداد بمقرين
جمعية مقرين الرياضية - المستقبل الرياضي بوادي الليل
الأحد 24 نوفمبر 2024
المجموعة الثانية:
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - الهلال الرياضي الشابي
في ملعب ساقية الداير الاصطناعي
التقدم الرياضي بساقية الداير - سكك الحديد الصفاقسي
في ملعب 2 مارس بصفاقس
نادي المحيط القرقني - الكوكب الرياضي بعقارب
في ملعب القصرين المعشب
المستقبل الرياضي بالقصرين - أولمبيك سيدي بوزيد
في ملعب جلمة الاصطناعي
النسر الرياضي بجلمة - البعث الرياضي ببوحجلة
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي - الأمل الرياضي بالرقبة
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 298005