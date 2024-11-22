بن عروس : قوافل تنشيطية للاطفال بالمدارس الابتدائية في إطار شهر الحماية

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شرعت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بولاية بن عروس في تنظيم سلسلة من القوافل التنشيطية لفائدة التلاميذ بالمدارس الابتدائية ، وذلك للتوعية والتحسيس بعدد من المشاغل التي تهم الطفولة عبر مجموعة من الورشات المختصة و الفقرات التنسيطية الموجهة.



وبينت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن جميلة بالطيب في تصريح لـ"وات" اليوم الجمعة ، إن الإدارة اختارت بمناسبة الاحتفال بشهر الحماية هذه السنة التنقل الى المدارس الابتدائية عوض استقبال الأطفال في نوادي الطفولة من خلال تنظيم سلسلة من القوافل التي يؤمنها مختصون في مراكز ونوادي الطفولة لتقريب الخدمة من الأطفال داخل فضاءات التمدرس .





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وأضافت بالطيب إن هذه القوافل ستكون في حدود 12 قافلة بمعدل قافلة لكل معتمدية وسوف لن تقتصر على شهر الحماية وستمتد على كامل السنة وستشمل بالخصوص المدارس الريفية والنائية .



وستشمل مختلف الأنشطة الموجهة للأطفال عبرهذه القوافل حلقات تثقيفية وورشات متنوعة تشمل تعزيز الجوانب الوقائية وحماية شخصية الطفل عبر تحفيز السلوكيات الايجابية وتطوير المعارف في عدة محاور تتعلق بالسلامة المعلوماتية ، وتنبيه الاطفال لضرورة الابتعاد عن السلوكات المحفوفة بالمخاطر ،وصقل مواهبهم من خلال مجموعة من الانشطة والورشات تتوزع بين الفنون التشكيلية والرسم على عديد المحامل والقيافة و الإسعافات الأولية والعناية بنظافة الجسم هذا الى جانب عديد الفقرات التنشيطية والألعاب الجماعية .



يذكر ان الاحتفال بشهر الحماية وضع هذه السنة تحت شعار "في الوقاية حماية" وقد انطلقت فعالياته من خلال تنظيم قافلة الى مدرسة حي الفيالة من معتمدية المروج.