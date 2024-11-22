رئيس الجمهورية لوزيرة العدل: لا تطهير للبلاد إلا بقضاء عادل

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شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال اللقاء الذي جمعه، الخميس بقصر قرطاج، بوزيرة العدل، ليلى جفال على الزمن القضائي في البت في عديد القضايا



واكد قيس سعيد وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ، انه لا يُمكن تطهير البلاد إلا بقضاء عادل فلا يُظلم أحد ولا يفلت من المحاسبة أحد، مشيرا في هذا السياق، إلى وجود عديد القضاة الشرفاء الذين يعون وظيفتهم النبيلة في إرساء العدل ويتساوى أمامهم كلّ المتقاضين، فالعدل أساس العمران وغيابه مؤذن بخرابه

