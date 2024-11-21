الكاف: اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان تزويد الجهة بالماء الصالح للشرب خلال الصائفة القادمة

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اتخذت السلطات الجهوية بولاية الكاف جملة من الاجراءات الرامية إلى ضمان استمرار تزويد الجهة بالماء الصالح للشرب والاستعداد للصائفة القادمة وما تتطلبه من موارد مائية قادرة على تلبية تزايد الطلب على الماء.



وتم خلال جلسة عمل انتظمت بمقر الولاية، بإشراف والي الجهة، وليد كعبية، استعراض وضعية المياه بالحهة من حيث الموارد المائية الحالية والحاجيات المرتقبة خلال فترة الذروة لصائفة 2025 بالإضافة إلى الموازنة المتوقعة، وذلك بعد تسجيل نقص في كميات الأمطار خلال السنوات الأخيرة أدى إلى تسجيل نقص كبير في المخزونات المائية بالسدود، واستنزاف المائدة المائية، مع إرتفاع نسبة إستهلاك مياه الشراب، ما أثر سلبا على التزود خاصة في فترة الذروة بالنسبة للماء الصالح للشراب.





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وبعد استعراض برامج تأمين التزود بالماء الصالح للشراب بمختلف معتمديات الولاية خلال الفترة القادمة وإستحثاث نسق إنجاز المشاريع المبرمجة لعدد من المنظومات المائية للشراب ومشاريع تحسين أداء المنظومات المائية المضطربة بعدد من المناطق بالجهة، وحرصا على مجابهة الاستهلاك خلال صائفة 2025، تمت التاكيد على إعادة هيكلة وتعصير المنظومات المائية المتقادمة بمختلف أحياء مدينة الكاف من قنوات وخزانات، والتسريع في نسق انجاز بعض المشاريع الجاري تنفيذها في مجال الحفريات المائية وكهربتها.



كما تمت أيضا الدعوة إلى ربط بعض الآبار التي تم تسخيرها بشبكة التزود بالماء الصالح للشرب، على غرار آبار بئر النخلة بتاجروين وبئر المحاسن بنبر وبئر العفو بقلعة سنان وغيرها من الآبار خاصة بمعتمديات الكاف الشرقية والكاف الغربية ونبر وساقية سيدي يوسف وجنوب الولاية التي تعاني من ظاهرة العطش.

وأكد الوالي بالمناسبة على ضرورة تسريع نسق إنجاز المشاريع التي هي بصدد الإنجاز أو المعطلة وحلحلتها بمختلف المعتمدبات في اقرب الآجال قصد الاستعداد الفترة الصائفة القادمة في احسن الظروف، على حد تأكيده.