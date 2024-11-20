تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2025 : بوتسوانا وموزمبيق آخر المتأهلين

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اقتنص منتخبا بوتسوانا وموزمبيق لكرة القدم البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين للمرحلة النهائية لكأس إفريقيا للأمم (21 ديسمبر 2025- 18 جانفي 2026)، وذلك في ختام الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات التي أقيمت امس الثلاثاء.



في المجموعة الثالثة، تعادلت بوتسوانا مع مصر 1-1 في القاهرة. افتتحت بوتسوانا التسجيل عن طريق كيباثو (8) قبل أن يعدل بطل إفريقيا سبع مرات عن طريق تريزيقيه (15).





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في المباراة الأخرى في المجموعة الثالثة، فازت موريتانيا على الرأس الأخضر 1-0 في نواكشوط بفضل هدف من سويد (45 +4). وكان "المرابطون" يأملون في هزيمة بوتسوانا من أجل التأهل.



في الترتيب، تحتل مصر الصدارة بـ14 نقطة متقدمة على بوتسوانا (8 نقاط)، تليها موريتانيا في المركز الثالث (7 نقاط)، بينما يتذيل منتخب الرأس الأخضر، الذي وصل إلى ربع نهائي كأس إفريقيا الأخيرة في 2024 برصيد 4 نقاط.



من جانبها، تأهلت موزمبيق بفضل فوزها 2-1 في بيساو على غينيا بيساو، منافستها المباشرة في المجموعة الأولى. وافتتح الموزمبيقيون التسجيل في الدقيقة 9 عن طريق لانجا فيما عدل أصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول بقليل عن طريق بيتو (42).

وفي الشوط الثاني، سجل منتخب "المامبا" هدف الفوز عن طريق المهاجم راتيفو (52).

وفي المباراة الأخرى في المجموعة، تغلبت مالي التي تأهلت قبل الجولة الأخيرة من المباريات وضمنت صدارة المجموعة، على إسواتيني 6-0 في باماكو.

ومن جهته، أصبح منتخب تنزانيا المنتخب رقم 22 الذي يتأهل للنهائيات بعد فوزه على غينيا 1-0 بملعب دار السلام في المجموعة الثامنة.

وكان المنتخب التونسي ضمن تاهله الى النهائيات القارية للمرة الثانية والعشرين في تاريخه والسابعة عشرة على التوالي بفوزه الخميس الماضي على مدغشقر 3-2 قبل ان ينهزم امام نظيره الغامبي 1-0 يوم الاثنين برادس ضمن الجولة الختامية منهيا تصفيات المجموعة الاولى في المرتبة الثانية ب10 نقاط خلف جزر القمر (12 نقطة).



فيما يلي قائمة الـ24 منتخبا المتأهلين إلى نهائيات كأس إفريقيا 2025

جنوب أفريقيا: 11 مشاركة

الجزائر: المشاركة رقم 21

أنغولا: المشاركة العاشرة

تنزانيا: المشاركة الرابعة

بوركينا فاسو: المشاركة 13

الكاميرون: المشاركة 21

كوت ديفوار: المشاركة رقم 26

جزر القمر: المشاركة الثانية

مصر: المشاركة 27

الغابون: المشاركة التاسعة

غينيا الاستوائية: 5 مشاركة

المغرب: المشاركة 19

نيجيريا: المشاركة 20

أوغندا: المشاركة الثامنة

جمهورية الكونغو الديمقراطية: المشاركة 20

السنغال: المشاركة 18

تونس: 22 مشاركة

مالي: المشاركة 13

زامبيا: المشاركة 19

زيمبابوي: المشاركة السادسة

بنين: المركز الخامس

السودان: المركز العاشر

بوتسوانا: 2 مشاركة

موزمبيق: المشاركة السادسة.