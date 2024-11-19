مدنين: الوالي يؤكد على ضرورة المتابعة الدورية لوضعية الاراضي الدولية من أجل حسن التصرف فيها والرفع من انتاجيتها واستصلاحها

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أكد والي مدنين وليد الطبوبي، خلال زيارة أدّاها، أمس الاثنين، للمركب الفلاحي والصناعي بشماخ من معتمدية جرجيس، على ضرورة المتابعة الدورية لوضعية الاراضي الدولية من أجل حسن التصرف فيها والرفع من انتاجيتها واستصلاحها، واقرار البرامج والتدخلات اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة منها، وذلك بالتنسيق مع المصالح المركزية.

ودعا الوالي، لدى متابعته كافة مكونات المركب من مقر اداري وضيعات زياتين وفضاءات للانتاج ومجالات التسيير والمراقبة والبرنامج الاستثماري للمركب، إلى حسن استغلال وسائل الانتاج وتطويرها لخلق الثروة والرفع من مردودية كافة القطاعات والمحافظة عليها واستغلالها على الوجه الامثل، وإلى مضاعفة الجهود لكسب رهانات الانتاج والتشغيل، وفق بلاغ صادر عن مصالح الولاية.

ويمتد المركب الفلاحي سيدي شماخ التابع لديوان الاراضي الدولية على مساحة جملية قدرها 5213 هكتارا اغلبها زياتين بعلية على مساحة 4415 هكتارا والبقية لوز بعلي وفستق بعلي ومراع وغابات، الى جانب معصرة ذات طاقة تحويل تناهز 27 طن في اليوم، وقطيع ابل يضم 21 راسا، ومدجنة.

اما بالنسبة لموارده البشرية، فيشغل هذا المركب 6 اطارات فنية، و10 اطارات ادارية، و66 عاملا بين قار ومسترسل، وضبط في برنامجه الاستثماري لهذا الموسم تجديد تجهيزات المعصرة، واحداث بئر عميقة وتجهيزها، واحداث غراسات جديدة في قطاع الزياتين.



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