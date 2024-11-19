الرابطة 2 : برنامج مباريات الجولة السادسة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة السادسة لبطولة الربطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 23 والأحد 24 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال :



السبت 23 نوفمبر 2024:

المجموعة الأولى:



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في ملعب فرحات حشاد باريانة

الجمعية الرياضية باريانة - النجم الرياضي الرادسي

في ملعب حمود الحداد بمقرين

جمعية مقرين الرياضية - المستقبل الرياضي بوادي الليل

في ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة

الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة - المستقبل الرياضي بالمرسى

في ملعب قربة البلدي

النادي الرياضي القربي - نادي سبورتينغ المكنين

في ملعب حمام سوسة المعشب

الأمل الرياضي بحمام سوسة - جندوبة الرياضية

في ملعب القلعة الصغرى المعشب

القلعة الرياضية - الهلال الرياضي بمساكن



المجموعة الثانية:

في ملعب ساقية الداير الاصطناعي

التقدم الرياضي بساقية الداير - سكك الحديد الصفاقسي



الأحد 24 نوفمبر 2024:

المجموعة الأولى:

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - النادي الرياضي بحمام الأنف



المجموعة الثانية:

في ملعب حمدة العواني بالقيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية - الهلال الرياضي الشابي

في ملعب 2 مارس بصفاقس

نادي المحيط القرقني - الكوكب الرياضي بعقارب

في ملعب القصرين المعشب

المستقبل الرياضي بالقصرين - أولمبيك سيدي بوزيد

في ملعب جلمة الاصطناعي

النسر الرياضي بجلمة - البعث الرياضي ببوحجلة

في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي - الأمل الرياضي بالرقبة

في الملعب البلدي بالرديف

الهلال الرياضي بالرديف - الأمل الرياضي بجربة