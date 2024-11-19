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الرابطة 2 : برنامج مباريات الجولة السادسة

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Bookmark article    Publié le Mardi 19 Novembre 2024 - 13:19 قراءة: 1 د, 5 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة السادسة لبطولة الربطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور يومي السبت 23 والأحد 24 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال :

السبت 23 نوفمبر 2024:
المجموعة الأولى:
...

في ملعب فرحات حشاد باريانة
الجمعية الرياضية باريانة - النجم الرياضي الرادسي
في ملعب حمود الحداد بمقرين
جمعية مقرين الرياضية - المستقبل الرياضي بوادي الليل
في ملعب عزيز جاب الله بمنزل بورقيبة
الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة - المستقبل الرياضي بالمرسى
في ملعب قربة البلدي
النادي الرياضي القربي - نادي سبورتينغ المكنين
في ملعب حمام سوسة المعشب
الأمل الرياضي بحمام سوسة - جندوبة الرياضية
في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية - الهلال الرياضي بمساكن

المجموعة الثانية:
في ملعب ساقية الداير الاصطناعي
التقدم الرياضي بساقية الداير - سكك الحديد الصفاقسي

الأحد 24 نوفمبر 2024:
المجموعة الأولى:
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - النادي الرياضي بحمام الأنف

المجموعة الثانية:
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
الشبيبة الرياضية القيروانية - الهلال الرياضي الشابي
في ملعب 2 مارس بصفاقس
نادي المحيط القرقني - الكوكب الرياضي بعقارب
في ملعب القصرين المعشب
المستقبل الرياضي بالقصرين - أولمبيك سيدي بوزيد
في ملعب جلمة الاصطناعي
النسر الرياضي بجلمة - البعث الرياضي ببوحجلة
في ملعب قابس المعشب
الملعب القابسي - الأمل الرياضي بالرقبة
في الملعب البلدي بالرديف
الهلال الرياضي بالرديف - الأمل الرياضي بجربة


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